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Posted 15 ноября, 10:50

Published 15 ноября, 10:50

Modified 15 ноября, 10:52

Updated 15 ноября, 10:52

В баре «Булгаков» наградили победителей арт-премии SCAN Award

В баре «Булгаков» наградили победителей арт-премии SCAN Award

15 ноября 2024, 10:50
Фото: Артем Дейнега.
На премии SCAN Awards назвали лучших современных художников и проекты из Сибири, Урала и Дальнего Востока. Церемония вручения премий прошла 13 ноября в красноярском баре «Булгаков». Работа победителей премии будут выставляться в баре до 1 декабря.

Ежегодная премия в области современного искусства SCAN AWARDS — проект, созданный красноярской ресторанной группой Berrywood Family совместно с Сибирским институтом развития креативных индустрий — объявила победителей.

Премия отмечает художников и проекты из Сибири, Урала и Дальнего Востока, выделяя гранты общим фондом в 1,2 млн. рублей.

Фото: Артем Дейнега

Победителями в номинации «Произведение года» (гранты в 150 тыс.руб) стали:

— «Эос», Элина Гусарова (Красноярск)

— «Раздевалка», Татьяна Селивёрстова (Владивосток)

— «Итого: 1 118 176 рублей и 4 копейки на производство 10 художественных проектов в период с 01.11.2017 по 01.11.2022 (из них закончено — 6, в работе — 1, статус неизвестен — 3)», Анастасия Богомолова (Екатеринбург)

— «Долевая нить», Янина Болдырева (Новосибирск)

Победитель в номинации «Открытие года» (грант 100 тыс. руб.):

— Артем Ляпин (Иркутск)

Победитель в номинации «Художник года» (грант 250 тыс. руб.):

— Данил Титов Danil Danot (Красноярск-Москва)

Победитель в номинации «Проект года» (грант 150 тыс.руб):

— «Стрит-арт столицы», кураторская группа: Анна Андреева, Надя Котова-Крушинская и Юрий Аверин (Красноярск), Алина Зоря и Семён Некрасов (Санкт-Петербург)

«Красноярская премия» (150 тыс.руб) присуждена выставке «Классноярск» оли осиповой и Сани Закирова.

Также в рамках премии были присуждены специальные призы от соорганизатора «Сибирского института развития креативных индустрий». Право провести персональную выставку в галерее «Индустрия» в 2025 году получили художники: Сёмыч С, Б (Красноярск), Anna Bat, (Омск), Алина Долбилина (Красноярск), Андрей Шмалий (Красноярск), Лолита Моисцрапишвили (Томск), Ева Морра (Иркутск).

Право стать участником нового проекта команды — мастерских с федеральными кураторами получили: Анна Шайдурова (Пермь), Гриша Шаров, (Красноярск), Николай Мамонтов (Омск), Арсений Прiвате (Красноярск), Иван Мясников (Иркутск), Дарья Чирова (Томск).

Фото: Артем Дейнега

Победителей премии выбирал экспертный совет, в который вошли: искусствовед и куратор, заведующая фотографическим музеем «Дом Метенкова» Анастасия Мартынова, культуролог и исследователь, с 2022 по 2024 арт-менеджер и хранитель галереи «Арка» Ксения Суханова, художник, искусствовед, коллекционер, куратор Сибирского филиала ГМИИ им А. С. Пушкина Лукия Мурина, искусствовед, сооснователь галереи MYTH Ольга Профатило.

«Ресторанная группа Berrywood Family является одним из трендсеттеров развития современного искусства в Сибири, развивая имидж Красноярска не только как гастро, но как арт-столицы региона. Премия — ещё один планомерный и важный шаг на пути роста индустрии», — отметил организатор премии SCAN AWARDS и ярмарки SCAN Fair Дмитрий Журкин.

Гостями премии стали: основатель Красноярского Клуба коллекционеров современного искусства Наталья Сипетая, куратор и искусствовед Лукия Мурина, шеф-редактор журнала «Искусство» Алина Стрельцова, художники Даниил Титов, Анастасия Безвершук, Саня Закиров, блогер Марианна Самсонова, дизайнер Вера Буц, дизайнер Анна Полякова, стилист Ирина Кузнецова, ведущая Анна Прохорова.

Вечер объявления победителей проходил в тематике «Малевич и русский авангард», созвучной интерьеру бара «Булгаков». Для гостей приветственный фуршет и специальные закуски приготовили бренд-шефы Berrywood Family.

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