В баре «Булгаков» наградили победителей арт-премии SCAN Award

Победителей премии выбирал экспертный совет, в который вошли: искусствовед и куратор, заведующая фотографическим музеем «Дом Метенкова» Анастасия Мартынова, культуролог и исследователь, с 2022 по 2024 арт-менеджер и хранитель галереи «Арка» Ксения Суханова, художник, искусствовед, коллекционер, куратор Сибирского филиала ГМИИ им А. С. Пушкина Лукия Мурина, искусствовед, сооснователь галереи MYTH Ольга Профатило.