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Posted 16 ноября, 16:46

Published 16 ноября, 16:46

Modified 16 ноября, 16:46

Updated 16 ноября, 16:46

Владимир Ефимов: В Москве появится новый детсад благодаря льготной аренде

Владимир Ефимов: В Москве появится новый детсад благодаря льготной аренде

16 ноября 2024, 16:46
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В Москве объявлены торги по программе льготной аренды для образовательных учреждений «1 рубль за квадратный метр в год».

Как пишет mos.ru, на аукцион выставляется здание в Восточном Измайлове, которое будет использовано для открытия частного детского сада. Об этом сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

В рамках программы на торги выставляется двухэтажное здание площадью почти 1,7 тыс. кв. м. Победитель аукциона сможет открыть детский сад на 120 мест, однако для этого потребуется провести ремонтные работы и соответствовать стандартам образовательной деятельности. Лишь после выполнения этих условий аренда будет снижена до льготной ставки, пояснил Ефимов.

Участникам программы предложат договор аренды на срок до 49 лет. Инвестору предстоит согласовать объем работ: косметический ремонт должен быть завершен в течение шести месяцев, капитальный — в 18 месяцев, а полная реконструкция займет до трех лет.

Министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что здание, построенное в 1963 году, передается с прилегающим земельным участком площадью почти 0,84 га. Это пространство можно использовать для создания зон для прогулок и игр. После выполнения всех условий программы инвестор сможет арендовать участок за 1 рубль в год.

Здание расположено по адресу: ул. 13-я Парковая, дом 18, в удобной доступности от главных транспортных артерий. Близость к более чем 20 жилым домам делает детский сад востребованным среди местных жителей.

Для получения дополнительной информации о предложении и других льготных программах необходимо посетить Инвестиционный портал Москвы. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

#Алина Ибрагимова
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