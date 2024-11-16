Владимир Ефимов: В Москве появится новый детсад благодаря льготной аренде

Министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что здание, построенное в 1963 году, передается с прилегающим земельным участком площадью почти 0,84 га. Это пространство можно использовать для создания зон для прогулок и игр. После выполнения всех условий программы инвестор сможет арендовать участок за 1 рубль в год.