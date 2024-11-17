Ефимов: В 2024 году Москва подписала шесть договоров о КРТ с правообладателями

Posted 17 ноября, 16:39
Published 17 ноября, 16:39
Modified 17 ноября, 16:39
Updated 17 ноября, 16:39
Об этом рассказал заместитель мэра столицы РФ по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, сообщает mos.ru.
Как отметил Ефимов, на шести территориях, общая площадь которых составляет 69,3 гектара, правообладатели объектов недвижимости и земельных участков создадут деловые и жилые кварталы, планируется строительство порядка 2,2 млн квадратных метров недвижимости. В числе таких площадок — части бывших промзон «Грайвороново», «Магистральные улицы», «Южный порт», неэффективно используемые участки.
«Инвестиции в реализацию проектов составят 716 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — почти 52 миллиарда рублей. По итогам реорганизации участков создадут более 24,8 тысячи рабочих мест», — отметил Владимир Ефимов.
Территории относятся к Южному, Северному, Троицкому, Юго-Восточному, Северо-Западному административным округам Москвы. На реализацию проектов отводится от четырех до 17 лет. Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, на участках будет построено порядка 1,1 млн квадратных метров жилья, столько же социальных, общественно-деловых, промышленных объектов. В их числе — образовательный комплекс на 2,2 тыс. мест для воспитанников и учеников, спортивный комплекс.
«Социальные объекты станут частью новых микрорайонов и будут построены вблизи жилых домов», — добавил Максим Гаман.
В настоящее время правообладатели заняты подготовкой проектов планировки территорий, где планируется определить параметры объектов.
В рамках программы комплексного развития территорий появляются многофункциональные городские кварталы, в которых на месте неэффективно используемых участков и бывших промышленных зон проектируется комфортное жилье, дороги, необходимая инфраструктура. В настоящее время в столице на разных этапах реализации и проработки — 236 проектов КРТ суммарной площадью, превышающей 3,1 тыс. гектаров. Работа проводится в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.