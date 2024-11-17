Ефимов: В 2024 году Москва подписала шесть договоров о КРТ с правообладателями

Территории относятся к Южному, Северному, Троицкому, Юго-Восточному, Северо-Западному административным округам Москвы. На реализацию проектов отводится от четырех до 17 лет. Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, на участках будет построено порядка 1,1 млн квадратных метров жилья, столько же социальных, общественно-деловых, промышленных объектов. В их числе — образовательный комплекс на 2,2 тыс. мест для воспитанников и учеников, спортивный комплекс.