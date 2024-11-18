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Posted 18 ноября, 08:07

Published 18 ноября, 08:07

Modified 18 ноября, 08:13

Updated 18 ноября, 08:13

В Норильске медиафутболисты сыграли суперфинал

В Норильске медиафутболисты сыграли суперфинал

18 ноября 2024, 08:07
Фото: Роман Кручинин.
В Заполярье прошел «Норильский суперфинал» между ведущими медиафутбольными командами 2DROTS и Broke Boys. Матч состоялся в спорткомплексе «Айка», а предматчевые тренировки были открытыми для зрителей.

Перед матчем игроки по традиции комплекса оставили автографы на звездной стене, где расписываются все знаменитые спортсмены, приезжающие в Норильск.

Игра впервые проходила для медиаспортменов по правилам мини-футбола на футзальной площадке. Со счетом 7:3 выиграла команда Broke Boys. Тренером этого клуба является Дмитрий Кузнецов, который 20 лет назад работал главным тренером мини-футбольного клуба «Норильский никель».

Фото: Роман Кручинин

Broke Boys также сыграли с юными болельщиками в виртуальный футбол, а Кузнецов провел мастер-класс для молодых футболистов.

Перед матчем команда 2DROTS, которая ранее уже посещала Норильск, побывала на площадке Талнахского специализированного шахто-ремонтного треста, где располагаются тренажёры-симуляторы для обучения работников.

«После прошлой поездки говорил всем одну и ту же фразу: это надо видеть своими глазами, здесь нужно побывать. Передать словами все, что мы здесь видим, невозможно. От бескрайних снежных пустынь до занесенных наполовину снегом многоэтажек», — рассказал игрок 2DROTS Олег Бондарь.
Фото: Роман Кручинин

Broke Boys в Норильске впервые — их начальной точкой в маршруте стал «Медный завод» — один из крупнейших производственных площадок «Норникеля». Для команды провели экскурсию по заводу и показали, как плавится руда.

«Для меня, как для южного человека, это кажется невероятным, что в таком климате невозможно жить. А оказывается нет, вот она, жизнь, кипит. Мы приехали, увидели бескрайние горизонты. В такие моменты начинаешь думать о чем-то вечном. Только ради этого здесь стоит побывать», — поделился президент Broke Boys Артем Кузьмин.
Фото: Роман Кручинин

Медиафутбол развивается стремительно. На матчах собираются по 20–30 тысяч человек, а трансляции игр в интернете набирают более миллиона просмотров. Норильск в свою очередь все чаще становится местом для больших спортивных событий. Туда приезжают ведущие хоккеисты, футболисты, баскетболисты, шахматисты и другие спортсмены. Благодаря «Норникелю» спорт стал важной частью жизни местных жителей, а современная инфраструктура помогает проводить мероприятия с максимальным комфортом и при большой аудитории.

#Владислав Савончик
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