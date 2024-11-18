В Норильске медиафутболисты сыграли суперфинал

Медиафутбол развивается стремительно. На матчах собираются по 20–30 тысяч человек, а трансляции игр в интернете набирают более миллиона просмотров. Норильск в свою очередь все чаще становится местом для больших спортивных событий. Туда приезжают ведущие хоккеисты, футболисты, баскетболисты, шахматисты и другие спортсмены. Благодаря «Норникелю» спорт стал важной частью жизни местных жителей, а современная инфраструктура помогает проводить мероприятия с максимальным комфортом и при большой аудитории.