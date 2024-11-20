Алексей Нечаев: ввести Мигрант ID и повысить пошлины для западных компаний

По словам лидера партии «Новые люди», мигранты легко зарабатывают в России по 1,5 миллиона рублей в год. А за разрешение на работу платят копейки: в среднем 90 тысяч рублей за годовой патент. В итоге получается, что в бюджет страны они отдают меньше граждан России.