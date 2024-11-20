Денис Буцаев и Андрей Турчак обсудили проект по созданию КПО в Республике Алтай

По его словам, инвестпроект реализуется с целью «оптимизации тарифных последствий для населения Алтая». Глава РЭО также отметил, что ранее в регионе планировали строить небольшие предприятия по обращению с отходами, теперь решено возводить мусороперегрузочные станции. Примерная стоимость проекта составляет 1,5 миллиарда рублей.