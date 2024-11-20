Денис Буцаев и Андрей Турчак обсудили проект по созданию КПО в Республике Алтай

Posted 20 ноября, 11:22
Published 20 ноября, 11:22
Modified 20 ноября, 11:27
Updated 20 ноября, 11:27
В рамках проекта планируется реконструировать действующий объект обработки ТКО и создать новые объекты утилизации и захоронения отходов. Об этом сообщил Буцаев.
По его словам, инвестпроект реализуется с целью «оптимизации тарифных последствий для населения Алтая». Глава РЭО также отметил, что ранее в регионе планировали строить небольшие предприятия по обращению с отходами, теперь решено возводить мусороперегрузочные станции. Примерная стоимость проекта составляет 1,5 миллиарда рублей.
В ходе обсуждения стороны решили, что во второй половине следующего года, после подготовки необходимых документов, проект получит льготное финансирование от РЭО.
Как отметил Турчак, вместо строительства нового и дорогого предприятия будет реконструировано существующее, закуплено современное оборудование, а также планируется возвести новые мощности для утилизации и захоронения мусора.
Кроме того, стороны говорили о повышении качества работы регоператоров, необходимости создания контейнерных площадок и закупке современной подвижной техники.