prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 09:49

Published 20 ноября, 09:49

Modified 20 ноября, 09:49

Updated 20 ноября, 09:49

Эксперты Авито Услуг рассказали, как продлить жизнь кофемашины

Эксперты Авито Услуг рассказали, как продлить жизнь кофемашины

20 ноября 2024, 09:49
Фото: Jason Betz. unsplash.com.
Кофемашина — техника, которая требует регулярного ухода. Эксперты Авито Услуг рассказали, как правильно заботиться о ней, чтобы избежать дорогостоящего ремонта и продлить срок службы.

Современные кофемашины совмещают в себе электронные, механические и гидравлические элементы. Если игнорировать регулярное обслуживание, могут возникнуть поломки, устранение которых обойдется недешево. Например, замена заварочного блока или ремонт бойлера может стоить несколько тысяч рублей. Так как ухаживать за техникой?

«Правильный уход и регулярное обслуживание кофемашины помогут избежать большинства проблем и значительных расходов на ремонт. Не забывайте чистить, смазывать и проверять работу всех компонентов. Если машинка все-таки начала давать сбои, попытайтесь выполнить описанные процедуры самостоятельно, а если это не помогает — стоит обратиться к мастеру», — рекомендуют эксперты Авито Услуг.

Регулярная чистка

Чистка — это не просто залог вкусного кофе, но и профилактика серьезных поломок. Вот основные типы чистки:

  • Декальцинация (удаление накипи):
    Накипь — главный враг кофемашин. Если в вашем регионе жесткая вода, проводите декальцинацию ежемесячно. При мягкой воде — раз в 4–5 месяцев. Используйте специальные средства, подходящие для вашей модели.
  • Промывка заварочного блока:
    Если блок съемный, промывайте его под проточной водой каждые 1–2 недели. Для несъемных блоков используйте чистящие таблетки.
  • Чистка капучинатора:
    Следуйте инструкции вашей модели. Если у кофемашины есть функция быстрой промывки, используйте её после каждого приготовления молочных напитков.
Фото: Di Bella Coffee. unsplash.com

Смазка движущихся частей

Движущиеся элементы заварочного блока нуждаются в регулярной смазке. Например, у машин Saeco смазывать детали рекомендуется каждые 500 чашек, говорят эксперты Авито Услуг. Для Delonghi и других брендов частота может отличаться, но в любом случае смазка продлит срок службы блока.

Качество зерна и помола

Используйте качественные кофейные зерна средней обжарки. Зёрна с добавками, например ароматизаторы или карамель, могут засорить кофемолку и блокировать заварочный узел.

Вода — залог работы системы

Для приготовления кофе используйте фильтрованную или бутилированную воду. Это снизит риск образования накипи. Не оставляйте воду в резервуаре, если не планируете использовать машину несколько дней.

Уход за контейнером для отходов

Машина автоматически сбрасывает использованное кофе в контейнер, считая его опустошённым при каждом извлечении. Очищайте контейнер сразу, чтобы избежать загрязнений.

Заменяйте уплотнительные кольца

Со временем резиновые уплотнители изнашиваются. Рекомендуется менять их раз в 2–3 года, особенно если кофемашина активно используется.

Фото: Omar Adel. unsplash.com

Когда стоит обратиться в сервис?

Иногда техника начинает подавать тревожные сигналы:

  • Странные звуки: возможны проблемы с насосом или заварочным блоком.
  • Кофе не варится: возможно, забит заварочный узел или система требует декальцинации.
  • Блок не выходит: это может быть связано с износом деталей или механическими повреждениями.

Попытайтесь выполнить базовые процедуры: чистку, смазку и замену фильтров. Если это не помогло, доверьте диагностику профессионалам.

Стоимость обслуживания зависит от сложности работы. Простая чистка обойдется в 1000-3000 рублей, комплексное обслуживание в 2500-4000 рублей.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика