Эксперты Авито Услуг рассказали, как продлить жизнь кофемашины

Posted 20 ноября, 09:49
Published 20 ноября, 09:49
Modified 20 ноября, 09:49
Updated 20 ноября, 09:49
Современные кофемашины совмещают в себе электронные, механические и гидравлические элементы. Если игнорировать регулярное обслуживание, могут возникнуть поломки, устранение которых обойдется недешево. Например, замена заварочного блока или ремонт бойлера может стоить несколько тысяч рублей. Так как ухаживать за техникой?
«Правильный уход и регулярное обслуживание кофемашины помогут избежать большинства проблем и значительных расходов на ремонт. Не забывайте чистить, смазывать и проверять работу всех компонентов. Если машинка все-таки начала давать сбои, попытайтесь выполнить описанные процедуры самостоятельно, а если это не помогает — стоит обратиться к мастеру», — рекомендуют эксперты Авито Услуг.
Чистка — это не просто залог вкусного кофе, но и профилактика серьезных поломок. Вот основные типы чистки:
Движущиеся элементы заварочного блока нуждаются в регулярной смазке. Например, у машин Saeco смазывать детали рекомендуется каждые 500 чашек, говорят эксперты Авито Услуг. Для Delonghi и других брендов частота может отличаться, но в любом случае смазка продлит срок службы блока.
Используйте качественные кофейные зерна средней обжарки. Зёрна с добавками, например ароматизаторы или карамель, могут засорить кофемолку и блокировать заварочный узел.
Для приготовления кофе используйте фильтрованную или бутилированную воду. Это снизит риск образования накипи. Не оставляйте воду в резервуаре, если не планируете использовать машину несколько дней.
Машина автоматически сбрасывает использованное кофе в контейнер, считая его опустошённым при каждом извлечении. Очищайте контейнер сразу, чтобы избежать загрязнений.
Со временем резиновые уплотнители изнашиваются. Рекомендуется менять их раз в 2–3 года, особенно если кофемашина активно используется.
Иногда техника начинает подавать тревожные сигналы:
Попытайтесь выполнить базовые процедуры: чистку, смазку и замену фильтров. Если это не помогло, доверьте диагностику профессионалам.
Стоимость обслуживания зависит от сложности работы. Простая чистка обойдется в 1000-3000 рублей, комплексное обслуживание в 2500-4000 рублей.