Эксперты Авито Услуг рассказали, как продлить жизнь кофемашины

Современные кофемашины совмещают в себе электронные, механические и гидравлические элементы. Если игнорировать регулярное обслуживание, могут возникнуть поломки, устранение которых обойдется недешево. Например, замена заварочного блока или ремонт бойлера может стоить несколько тысяч рублей. Так как ухаживать за техникой?