Эн+ получил «платину» в рейтинге лучших работодателей Forbes

В компании Эн+ развиты корпоративные программы — это не только регулярная индексация заработных плат, льготное санаторно-курортное лечение и корпоративные программы ипотечного кредитования, но и возможность повышать свою квалификацию через доступ к корпоративным программам обучения. В компании развита система наставничества, а профориентационные программы охватывают старших школьников и студентов профильных факультетов ВУЗов и техникумов.