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Posted 20 ноября, 10:00

Published 20 ноября, 10:00

Modified 20 ноября, 10:00

Updated 20 ноября, 10:00

Эн+ получил «платину» в рейтинге лучших работодателей Forbes

Эн+ получил «платину» в рейтинге лучших работодателей Forbes

20 ноября 2024, 10:00
Фото: prmira.ru.
Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ получил «платину» в рейтинге лучших работодателей России по версии Forbes. Эксперты дали высшую оценку компании в категории «Корпоративное управление».

Журнал оценивал работодателей по системе ESG: «Экология» (Environmental), «Сотрудники и общество» (Social) и «Корпоративное управление» (Corporate Governance). По каждому из критериев компании могли получить одну из четырех оценок: «бронзу», «серебро», «золото» или «платину».

В категории «Корпоративное управление» холдинг Эн+ получил «платину», в «Экология» — «золото», а в «Сотрудники и общество» — «серебро». Авторы рейтинга отмечают, что Эн+ оценивалась без учета ее металлургических активов, представленных компанией РУСАЛ.

Эн+ стремится использовать и развивать передовые мировые практики в сфере безопасности труда и устойчивого развития. Компания объявила о намерении достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Основные мощности Эн+ расположены в Сибири. Энергетический сегмент компании охватывает 5 регионов и 13 городов, что дает возможность сотрудникам выбирать место жительства, не меняя работу. В Красноярском крае компания представлена Красноярской ГЭС, расположенной в Дивногорске и входящей в ТОП-3 крупнейших в мире гидроэлектростанций. Алюминиевый сегмент холдинга в Красноярском крае представлен активами компании Русал — это Красноярский алюминиевый завод, Ачинский глиноземный комбинат.

В компании Эн+ развиты корпоративные программы — это не только регулярная индексация заработных плат, льготное санаторно-курортное лечение и корпоративные программы ипотечного кредитования, но и возможность повышать свою квалификацию через доступ к корпоративным программам обучения. В компании развита система наставничества, а профориентационные программы охватывают старших школьников и студентов профильных факультетов ВУЗов и техникумов.

Компания активно участвует в развитии территорий, на которых она работает, поддерживает социальные и экологические проекты, направленные на улучшение качества жизни местного населения и сохранение природных ресурсов, включая озеро Байкал.

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