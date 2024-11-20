Страховка предприятий выросла в 100 раз после заявления Байдена об ударах вглубь РФ

Posted 20 ноября, 08:32
Published 20 ноября, 08:32
Modified 20 ноября, 08:49
Updated 20 ноября, 08:49
Как пишут «Новые известия», у этого разрешения по ракетам есть не только политические и военные аспекты, но и экономические. Акции ведущих отечественных предприятий сначала упали, потом немного выправились, но к положительным значениям не вернулись.
«Я думаю, тут даже вопрос не в том, что по конкретному объекту может что-то попасть, а вопрос скорее в том, что может быть очередной виток напряженности. Набор действий, которые может успеть применить команда Байдена, естественно, добавляет нервозность на рынок», — говорит директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин.
Если речь идет только об ATACMS, то под ударом оказываются Москва и Московская область, Рязань, Тамбов, Волгоград, Калуга, Смоленск, Воронеж, Липецк, Ростов-на-Дону, Краснодар. Если запрет снимут Франция и Англия, то под огонь попадают регионы на 250 километров восточнее Москвы.
Как говорят эксперты, вероятность наступления страхового случая существенно выросла, хотя использование дронов уже перенесло опасную зону для НПЗ и других промышленных объектов вглубь страны. Как говорят сами участники рынка страхования, расценки на страховки по риску «Терроризм и диверсия», куда входят и атаки с неба, за год выросли в разы.
Особенно в зону риска попадают промышленные предприятиям критической инфраструктуры Центральной России — НПЗ, электростанциям, топливным базам. Здесь страховая премия выросла за год в 100-150 раз. Но и более мелким объектам придется заплатить от двух до семи раз больше.
Страховые компании подняли и потолок выплат. Если в 2023 году максимальное возмещение по рискам ударов БПЛА составляло 15 млрд рублей, то этой осенью сумма поднялась до 50 млрд для крупных компаний. Средние предприятия могут рассчитывать на выплаты от 0,5 до 2,5 млрд рублей, малый бизнес — от 10 до 200 млн.
В начале СВО страховые компании отказывались платить клиентам за нанесенный ущерб, если речь шла о военных рисках. Страховщики ссылались на неопределенный статус военной операции, на введение чрезвычайной ситуации в регионе, где произошла атака, на невозможность определить виновного в ущербе. Почти через три года военных действий все сомнения исчезли. Юристы, которые составляют договоры, говорят, что доказать вину при ДТП значительно сложнее, чем при ударе дронов.
«Этот риск очень простой. Здесь, например, как в автостраховании, где куча подводных камней, такого нет. В автостраховании много вопросов: кто виноват, кто не виноват, ГАИ передала вам документы или не передала. Здесь риск очень простой. Прилетела с неба непонятная штуковина, которая в договоре прописана как БПЛА, и все. Причинен ущерб, значит, все», — делится с «НИ» информацией с рынка партнер адвокатского бюро «Щеглов и партнеры» Дмитрий Сурков.