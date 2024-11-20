Страховка предприятий выросла в 100 раз после заявления Байдена об ударах вглубь РФ

В начале СВО страховые компании отказывались платить клиентам за нанесенный ущерб, если речь шла о военных рисках. Страховщики ссылались на неопределенный статус военной операции, на введение чрезвычайной ситуации в регионе, где произошла атака, на невозможность определить виновного в ущербе. Почти через три года военных действий все сомнения исчезли. Юристы, которые составляют договоры, говорят, что доказать вину при ДТП значительно сложнее, чем при ударе дронов.