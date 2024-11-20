В Красноярске пройдет «Российская креативная неделя». Вот ее фестивальная программа

Posted 20 ноября, 03:04
Published 20 ноября, 03:04
Modified 20 ноября, 03:04
Updated 20 ноября, 03:04
Занимаетесь рекламой? Любите анализировать приемы, которыми пользуются бренды для привлечения внимания к своему продукту? Тогда не пропустите показ лучших креативных видеороликов планеты, получивших награды международных конкурсов EPICA Awards и ABC Show. Вы увидите лучшие мировые работы, актуальные тренды в рекламе и примеры использования искусственного интеллекта.
Необходима регистрация: vk.cc/cEClr9
Где и когда?
Креативный кластер «Квадрат» (ул. Красной Армии, 10, к. 4, крыло В, 4 этаж), 19:00.
Ассоциация галерей х «Индустрия»
Если вы художник, куратор, арт-дилер или другой специалист в арт-сфере, то эти форматы для вас.
Эксперты обсудят вопросы необходимости поиска и формирования локальной идентичности автора, формы взаимодействия с галереями и коллекционерами, а также стратегии повышения узнаваемости региональных художников.
Где и когда?
Креативное пространство «Индустрия» (ул. Ады Лебедевой, 93В), 11:00.
Интерактивный воркшоп, в рамках которого участники — как галеристы, продюсеры, так и авторы — будут обсуждать ключевые элементы успешных арт-проектов и уровень эффективности важных аспектов их коммерциализации на практике.
Где и когда?
Креативное пространство «Индустрия» (ул. Ады Лебедевой, 93В), 12:00.
Ведущие эксперты арт-рынка, галеристы и арт-дилеры обсудят практические аспекты и специфику ценообразования арт-рынка, поделятся личным опытом и практическими инструментами построения эффективных рыночных механизмов продажи искусства. В фокусе обсуждения — стратегии выхода на арт-рынок, работы с коллекционерами и важные профессиональные этические стандарты и с растении Формат предполагает возможность для слушателей участвовать в интерактивном диалоге с профессионалами арт-рынка.
Необходима регистрация: vk.cc/cECmH6
Где и когда?
Креативное пространство «Индустрия» (ул. Ады Лебедевой, 93В), 14:00.
О сибиряках сняли сериал и впервые покажут в рамках «Российской креативной недели — Сибирь». В основе «Киноинтервью» лежат истории выдающихся сибиряков, которые внесли существенный вклад в развитие нашей страны и мира.
После просмотра гостей ждет общение с автором проекта — кинопродюсером и режиссером Юрием Яшниковым (г. Иркутск), что особенно ценно в этом мероприятии. Рекомендуем.
Необходима регистрация: vk.cc/cECn0f
Где и когда?
«Дом кино» (пр. Мира, 88), 19:00.
Хотите понимать, какие одежду и аксессуары стоит покупать? Как носить их в предстоящем сезоне, чтобы образ был актуальным? Разберем на встрече вместе со стилистом.
Необходима регистрация: vk.cc/cECnQg
Где и когда?
Креативное пространство «Индустрия» (ул. Ады Лебедевой, 93В), 12:00.
Книго-кофе-винилолюбы, трепещите!
Собрали всё, что вы так любите и что отлично впишется в зимние вечера в кругу самых близких или наедине с собой: книги, кофе и винил. Посмотреть, послушать, продегустировать и, конечно, купить: книги от красноярского Бибколлектора и магазина «Бакен», кофе собственной обжарки от бренда «Катанаев», комиксы и гик-аксессуары от магазина Loot4Geek пластинки от крупнейших магазинов Красноярска: Tempers, «Рок-н-ролл» и «Hi-Fi винил».
Вход по регистрации: vk.cc/cECo2D
Где и когда?
Креативный кластер «Квадрат» (ул. Красной Армии, 10, корп. 4, крыло В, 2 этаж), 12:00.
Любители серьезного кино, заставляющего задуматься на важные темы, этот формат для вас!
Необходима регистрация: vk.cc/cECocI
Где и когда?
«Дом кино» (пр. Мира, 88), 12:00.
Хотите вдохновиться на создание своего проекта, найти единомышленников или познакомиться с опытом других? Нетворкинг-встречи — то, что вам нужно.
Люди творческих профессий расскажут о своих взлетах и падениях, о том где они берут вдохновение для креативных идей и силы на их реализацию. И все это под винил и вкусные коктейли бара OASIS.
Вход свободный.
Где и когда?
Бар OASIS Social Club (Мира, 75, ст. 1), 18:00.
Беседы с яркими личностями Красноярска и гостями города. В этот день вы также можете попробовать блюда, которые никогда не повторятся в меню бара «Второе дыхание».
Вход свободный.
Где и когда?
Бар «Второе дыхание» (Мира, 79, ст. 2), 16:00.
Подробнее о фестивале можно узнать в группе Сибирского института креативных индустрий.
«Российская креативная неделя — Сибирь» — крупнейший в Сибирском федеральном округе форум в области креативных индустрий. В этом году основной площадкой вновь станет креативный кластер «Квадрат», расположенный в центре Красноярска. На мероприятие заявлено более 160 спикеров. Организаторы форума — АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий» и АНО «Креативная экономика». Изучить и фестивальную, и деловую программу форума можно на сайте.
Реклама. АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий».