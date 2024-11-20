В Красноярске пройдет «Российская креативная неделя». Вот ее фестивальная программа

Собрали всё, что вы так любите и что отлично впишется в зимние вечера в кругу самых близких или наедине с собой: книги, кофе и винил. Посмотреть, послушать, продегустировать и, конечно, купить: книги от красноярского Бибколлектора и магазина «Бакен», кофе собственной обжарки от бренда «Катанаев», комиксы и гик-аксессуары от магазина Loot4Geek пластинки от крупнейших магазинов Красноярска: Tempers, «Рок-н-ролл» и «Hi-Fi винил».