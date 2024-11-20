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Posted 20 ноября, 08:53

Published 20 ноября, 08:53

Modified 20 ноября, 08:55

Updated 20 ноября, 08:55

Жители Курской и Белгородской областей сэкономили 539 млн в рамках компании #яПомогаю

Жители Курской и Белгородской областей сэкономили 539 млн в рамках компании #яПомогаю

20 ноября 2024, 08:53
Фото: Изображение Midjourney.
С 9 августа и до конца октября классифайд «Авито» проводил гуманитарную кампанию «#яПомогаю», организованную в помощь жителям приграничных регионов.

Людям были доступны доставка заказов за 1 рубль, бесплатное жильё и вакансии с проживанием. Также продавцы на платформе активно предоставляли скидки от начальной стоимости товаров покупателям из приграничных областей. Суммарная скидка, предоставленная продавцами покупателям, превысила 539 млн рублей.

В рамках кампании почти 400 тысяч заказов было доставлено в Курскую и Белгородскую области со стоимостью логистики 1 рубль. В субсидировании льготной доставки приняли участие партнеры «Авито»: «Почта России», «СДЭК», «Халва Экспресс», а также DPD и 5Post. Это позволило жителям приграничных регионов сэкономить около 60 млн рублей на оплате доставки. Общая стоимость заказанных товаров с льготной доставкой приблизилась к миллиарду рублей.

Больше всего заказов в приграничные регионы было отправлено из Москвы — на сумму 269 млн рублей, Санкт-Петербурга — на 62 млн, Московской области — 43 млн.

Также продавцы на платформе предоставляли скидки от начальной стоимости товаров покупателям из приграничных областей, в том числе предлагая товары с хэштегом #яПомогаю по символической цене 1-10 рублей, благодаря чему пользователи из Курской и Белгородской областей сэкономили свыше 539 млн рублей. Сейчас продолжается доставка помощи в отделения Красного Креста.

По итогам кампании на платформе «Авито Недвижимость» было размещено свыше 1520 объявлений от пользователей, готовых предложить пострадавшим бесплатное проживание. Более 170 семей, вынужденно покинувших свои дома в Курской области, безвозмездно сняли временное жильё с помощью Авито.

В рамках кампании «Авито Работа» запустили фильтр «Работа с проживанием», по которому доступно 1,6 млн вакансий в разных регионах. Работодатели вместе с трудоустройством предлагают бесплатное проживание или компенсацию за съём жилья тем, кто вынужденно переехал.

#Владислав Савончик
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