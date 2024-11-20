Жители Курской и Белгородской областей сэкономили 539 млн в рамках компании #яПомогаю

В рамках кампании почти 400 тысяч заказов было доставлено в Курскую и Белгородскую области со стоимостью логистики 1 рубль. В субсидировании льготной доставки приняли участие партнеры «Авито»: «Почта России», «СДЭК», «Халва Экспресс», а также DPD и 5Post. Это позволило жителям приграничных регионов сэкономить около 60 млн рублей на оплате доставки. Общая стоимость заказанных товаров с льготной доставкой приблизилась к миллиарду рублей.