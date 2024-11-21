Баланин: Бюджет ФОМС на 2025–2027 годы позволит увеличить объемы медпомощи

Как сообщает телевидение Государственной думы РФ, бюджет фонда на 2025–2027 годы утвержден с дефицитом. Ожидается, что доходы фонда составят 4,339 трлн рублей в 2025 году, 4,778 трлн рублей в 2026 году и 5,162 трлн рублей в 2027 году. В то же время расходы прогнозируются на уровне 4,476 трлн рублей, 4,833 трлн рублей и 5,163 трлн рублей соответственно. Таким образом, дефицит бюджета составит 136,6 млрд рублей в 2025 году, 55,4 млрд рублей в 2026 году и 0,8 млрд рублей в 2027 году, пишет ria.ru.