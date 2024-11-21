Баланин: Бюджет ФОМС на 2025–2027 годы позволит увеличить объемы медпомощи

Posted 21 ноября, 15:49
Published 21 ноября, 15:49
Modified 21 ноября, 15:49
Updated 21 ноября, 15:49
Как сообщает телевидение Государственной думы РФ, бюджет фонда на 2025–2027 годы утвержден с дефицитом. Ожидается, что доходы фонда составят 4,339 трлн рублей в 2025 году, 4,778 трлн рублей в 2026 году и 5,162 трлн рублей в 2027 году. В то же время расходы прогнозируются на уровне 4,476 трлн рублей, 4,833 трлн рублей и 5,163 трлн рублей соответственно. Таким образом, дефицит бюджета составит 136,6 млрд рублей в 2025 году, 55,4 млрд рублей в 2026 году и 0,8 млрд рублей в 2027 году, пишет ria.ru.
По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, новый бюджет не только сохранит объемы предоставления медицинских услуг, но и позволит увеличить финансирование в таких ключевых областях, как онкологическая помощь, сердечно-сосудистая хирургия, профилактика заболеваний и лечение гепатита С. Эти сферы имеют непосредственное влияние на снижение показателей смертности и увеличение продолжительности жизни.
Баланин рассказал об этом на пленарном заседании Госдумы, комментируя недавнее принятие бюджета. ФОМС также планирует поддержать софинансирование зарплат медработников и выплат за диагностику онкологических заболеваний, а также оказание медицинской помощи в новых регионах страны.
На 2025 год для финансирования специализированной помощи, предоставляемой федеральными клиниками в рамках базовой программы ОМС, предусмотрено выделение 250,9 миллиарда рублей, на 2026 год — 270,3 миллиарда рублей и на 2027 год — 288,6 миллиарда рублей.
В бюджете фонда также предлагается заложить средства нормированного страхового запаса: 425,5 миллиарда рублей на 2025 год, 470 миллиардов рублей на 2026 год и 504,7 миллиарда рублей на 2027 год.