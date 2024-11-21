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Posted 21 ноября, 15:49

Published 21 ноября, 15:49

Modified 21 ноября, 15:49

Updated 21 ноября, 15:49

Баланин: Бюджет ФОМС на 2025–2027 годы позволит увеличить объемы медпомощи

Баланин: Бюджет ФОМС на 2025–2027 годы позволит увеличить объемы медпомощи

21 ноября 2024, 15:49
Фото: 1MI.
Госдума одобрила бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на период с 2025 по 2027 год. Этот документ охватывает важнейшие аспекты медицинского обслуживания, в том числе онкологическую помощь и поддержку новых регионов.

Как сообщает телевидение Государственной думы РФ, бюджет фонда на 2025–2027 годы утвержден с дефицитом. Ожидается, что доходы фонда составят 4,339 трлн рублей в 2025 году, 4,778 трлн рублей в 2026 году и 5,162 трлн рублей в 2027 году. В то же время расходы прогнозируются на уровне 4,476 трлн рублей, 4,833 трлн рублей и 5,163 трлн рублей соответственно. Таким образом, дефицит бюджета составит 136,6 млрд рублей в 2025 году, 55,4 млрд рублей в 2026 году и 0,8 млрд рублей в 2027 году, пишет ria.ru.

По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, новый бюджет не только сохранит объемы предоставления медицинских услуг, но и позволит увеличить финансирование в таких ключевых областях, как онкологическая помощь, сердечно-сосудистая хирургия, профилактика заболеваний и лечение гепатита С. Эти сферы имеют непосредственное влияние на снижение показателей смертности и увеличение продолжительности жизни.

Баланин рассказал об этом на пленарном заседании Госдумы, комментируя недавнее принятие бюджета. ФОМС также планирует поддержать софинансирование зарплат медработников и выплат за диагностику онкологических заболеваний, а также оказание медицинской помощи в новых регионах страны.

На 2025 год для финансирования специализированной помощи, предоставляемой федеральными клиниками в рамках базовой программы ОМС, предусмотрено выделение 250,9 миллиарда рублей, на 2026 год — 270,3 миллиарда рублей и на 2027 год — 288,6 миллиарда рублей.

В бюджете фонда также предлагается заложить средства нормированного страхового запаса: 425,5 миллиарда рублей на 2025 год, 470 миллиардов рублей на 2026 год и 504,7 миллиарда рублей на 2027 год.

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