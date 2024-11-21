В преддверии Нового года «Пятёрочка» разыграет авто для покупателей из Красноярска

Posted 21 ноября, 05:20
Published 21 ноября, 05:20
Modified 21 ноября, 05:22
Updated 21 ноября, 05:22
Отдельные призы предусмотрены для участников игры в мобильном приложении. Акция будет действовать до конца года.
Новогодние праздники — особое время, которое хочется провести в кругу самых близких, а не на кухне. Торговая сеть позаботилась о том, чтобы жители Красноярска смогли накрыть к празднику вкусный стол, не затрачивая много часов на готовку. В магазинах «Пятёрочка» можно купить к новогоднему столу все — от закусок и салатов до готовых горячих блюд, приготовленных настоящими кулинарными гуру. Покупателям останется только поставить на стол традиционные мандарины и любимые напитки. За покупки предусмотрены полезные подарки.
Как приготовить вкусный стол на Новый год и выиграть машину?
Розыгрыш призов будет проводиться каждую неделю. В нем могут принять участие клиенты торговой сети, приобретающие товары в магазинах «Пятёрочки» или заказывающие их с помощью сервиса доставки, а также товары партнёров акции. При розыгрышах будут учитывать прохождение заданий в личном кабинете пользователя.
За покупку готовой еды с использованием карты «X5 Клуба» торговая сеть будет разыгрывать
Также владельцы карты «Х5 Клуба», совершившие покупки в магазинах торговой сети на сумму от шестисот рублей, могут принять участие в еженедельных розыгрышах таких призов, как 1 000 000 рублей и комбо-сертификаты на 50 000 рублей в магазины парфюмерии, техники, бытовых принадлежностей, товаров для ремонта.
Чтобы присоединиться к розыгрышу, нужно активировать акцию. Для этого необходимо зайти на сайт actions.5ka.ru.
Новогодний парк развлечений
Пользователям приложения «Пятёрочка» предлагается создать собственный парк развлечений, который представляет собой состоящую из двух этапов 60-уровневую игру. В рамках этой игры нужно выполнять задания и получать виртуальную валюту, которую можно тратить на создание и улучшение предметов парка.
Каждый день игроку доступно три попытки. Также можно получить дополнительную попытку, если совершить покупку в магазинах торговой сети на сумму от шестисот рублей или приобрести товары партнеров, а можно в обмен на «Апельсинки» по картам «Х5 Клуба».
Создание новогоднего парка развлечений и преодоление всех игровых уровней дает пользователям возможность стать участниками розыгрышей.
Более детальная информация об акции размещена на сайте.