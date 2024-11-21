В преддверии Нового года «Пятёрочка» разыграет авто для покупателей из Красноярска

Новогодние праздники — особое время, которое хочется провести в кругу самых близких, а не на кухне. Торговая сеть позаботилась о том, чтобы жители Красноярска смогли накрыть к празднику вкусный стол, не затрачивая много часов на готовку. В магазинах «Пятёрочка» можно купить к новогоднему столу все — от закусок и салатов до готовых горячих блюд, приготовленных настоящими кулинарными гуру. Покупателям останется только поставить на стол традиционные мандарины и любимые напитки. За покупки предусмотрены полезные подарки.