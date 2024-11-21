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Posted 21 ноября, 05:20

Published 21 ноября, 05:20

Modified 21 ноября, 05:22

Updated 21 ноября, 05:22

В преддверии Нового года «Пятёрочка» разыграет авто для покупателей из Красноярска

В преддверии Нового года «Пятёрочка» разыграет авто для покупателей из Красноярска

21 ноября 2024, 05:20
Фото: Изображение Midjourney.
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«Пятёрочка» анонсировала новогоднюю акцию, в рамках которой будет разыграно более 800 призов, включая новый автомобиль и шесть миллионов рублей. Акция «Накрывайте на стол и выигрывайте призы!» стартовала 19 ноября во всех магазинах торговой сети в Красноярске.

Отдельные призы предусмотрены для участников игры в мобильном приложении. Акция будет действовать до конца года.

Новогодние праздники — особое время, которое хочется провести в кругу самых близких, а не на кухне. Торговая сеть позаботилась о том, чтобы жители Красноярска смогли накрыть к празднику вкусный стол, не затрачивая много часов на готовку. В магазинах «Пятёрочка» можно купить к новогоднему столу все — от закусок и салатов до готовых горячих блюд, приготовленных настоящими кулинарными гуру. Покупателям останется только поставить на стол традиционные мандарины и любимые напитки. За покупки предусмотрены полезные подарки.

Как приготовить вкусный стол на Новый год и выиграть машину?

Розыгрыш призов будет проводиться каждую неделю. В нем могут принять участие клиенты торговой сети, приобретающие товары в магазинах «Пятёрочки» или заказывающие их с помощью сервиса доставки, а также товары партнёров акции. При розыгрышах будут учитывать прохождение заданий в личном кабинете пользователя.

За покупку готовой еды с использованием карты «X5 Клуба» торговая сеть будет разыгрывать

  • 600 сертификатов на 4000 рублей в магазины «Пятёрочка» (при сумме в чеке от 200 рублей);
  • 60 сертификатов на 10 000 рублей в крупный магазин онлайн-шопинга (при сумме покупок от 400 рублей);
  • автомобиль — за весь период новогодней акции нужно накопить чеки от двух тысяч рублей.

Также владельцы карты «Х5 Клуба», совершившие покупки в магазинах торговой сети на сумму от шестисот рублей, могут принять участие в еженедельных розыгрышах таких призов, как 1 000 000 рублей и комбо-сертификаты на 50 000 рублей в магазины парфюмерии, техники, бытовых принадлежностей, товаров для ремонта.

Чтобы присоединиться к розыгрышу, нужно активировать акцию. Для этого необходимо зайти на сайт actions.5ka.ru.

Новогодний парк развлечений

Пользователям приложения «Пятёрочка» предлагается создать собственный парк развлечений, который представляет собой состоящую из двух этапов 60-уровневую игру. В рамках этой игры нужно выполнять задания и получать виртуальную валюту, которую можно тратить на создание и улучшение предметов парка.

Каждый день игроку доступно три попытки. Также можно получить дополнительную попытку, если совершить покупку в магазинах торговой сети на сумму от шестисот рублей или приобрести товары партнеров, а можно в обмен на «Апельсинки» по картам «Х5 Клуба».

Создание новогоднего парка развлечений и преодоление всех игровых уровней дает пользователям возможность стать участниками розыгрышей.

Более детальная информация об акции размещена на сайте.

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