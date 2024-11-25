Два поселка в Красноярском крае получили доступ к высокоскоростному интернету

Posted 25 ноября, 06:28
Published 25 ноября, 06:28
Modified 25 ноября, 06:30
Updated 25 ноября, 06:30
Новое телеком-оборудование установил оператор МТС. В компании рассказали, что установили в поселке Кежек сначала передвижную базовую станцию, а затем и стационарную. В Богуславке до недавнего времени тоже работала только GSM-связь, теперь там установлена базовая станция стандарта LTE.
«Мы продолжаем модернизировать сеть региона: ранее мы первыми из операторов развернули 4G в поселке Тиличеть Нижнеингашского района, а до этого присоединили к нашей сети 28 населенных пунктов края», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.