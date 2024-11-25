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Posted 25 ноября, 06:28

Published 25 ноября, 06:28

Modified 25 ноября, 06:30

Updated 25 ноября, 06:30

Два поселка в Красноярском крае получили доступ к высокоскоростному интернету

Два поселка в Красноярском крае получили доступ к высокоскоростному интернету

25 ноября 2024, 06:28
Фото: Министерство цифрового развития Красноярского края.
Деревня Богуславка и поселок Кежек в Красноярском крае получили доступ к сети LTE.

Новое телеком-оборудование установил оператор МТС. В компании рассказали, что установили в поселке Кежек сначала передвижную базовую станцию, а затем и стационарную. В Богуславке до недавнего времени тоже работала только GSM-связь, теперь там установлена базовая станция стандарта LTE.

«Мы продолжаем модернизировать сеть региона: ранее мы первыми из операторов развернули 4G в поселке Тиличеть Нижнеингашского района, а до этого присоединили к нашей сети 28 населенных пунктов края», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
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