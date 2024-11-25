Два поселка в Красноярском крае получили доступ к высокоскоростному интернету

Новое телеком-оборудование установил оператор МТС. В компании рассказали, что установили в поселке Кежек сначала передвижную базовую станцию, а затем и стационарную. В Богуславке до недавнего времени тоже работала только GSM-связь, теперь там установлена базовая станция стандарта LTE.