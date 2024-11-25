Эксперты Авито Услуг дали 5 советов, как продлить жизнь швейной машинке

Главный враг швейных машин — пыль и перепады температуры. Держите машинку в чехле или специальной сумке, даже если она стоит на столе. Для хранения машинки обязательно выбирайте место без повышенной влажности, чтобы избежать коррозии металлических деталей. Если вы часто перемещаете машинку, то обратите внимание на ударопрочные чехлы — это сбережет корпус и механизмы от повреждений.