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Posted 25 ноября, 04:25

Published 25 ноября, 04:25

Modified 25 ноября, 04:27

Updated 25 ноября, 04:27

Финальная распродажа недвижимости в ТРК «Комсомолл»

Финальная распродажа недвижимости в ТРК «Комсомолл»

25 ноября 2024, 04:25
Фото: Этажи.
Реклама. ИП Мишуров В.А. erid: LjN8KCQtw
30 ноября в ТРК «Комсомолл» состоится Финальная распродажа недвижимости, на которой гостей ждут уникальные предложения и долгожданные скидки от лучших застройщиков Красноярска и собственников вторичного жилья.

Только в этот день можно будет воспользоваться акциями со скидками до 1 миллиона рублей на новые квартиры и дома. Более 500 собственников вторичного рынка недвижимости снизили цены специально для этой Распродажи, что дает уникальную возможность приобрести жилье по самым выгодным условиям.

Елена Лалетина, заместитель директора компании «Этажи»: «Мы видим, что интерес к покупке жилья у красноярцев на очень высоком уровне. Но в современных реалиях больших ипотечных ставок приобретение квартиры стало многим недоступно. На Финальной распродаже недвижимости будут лично присутствовать опытные юристы, ипотечные брокеры и риэлторы, которые помогут каждому разобраться в нюансах и выбрать наиболее подходящие варианты для каждой семьи».

Фото: Этажи

Также гостей ждут праздничная новогодняя атмосфера, розыгрыш бытовой техники для дома, фотозона и детские аниматоры, поэтому можно приходить всей семьей.

Не упустите шанс стать обладателем квартиры мечты! Приходите на Финальную распродажу недвижимости в ТРК «Комсомолл» 30 ноября.

Когда и где: 30 ноября в ТРК «Комсомолл» на ул. Белинского, 8 с 10:00 до 18:00. Подробнее по ссылке

#Владислав Савончик
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