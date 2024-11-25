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Posted 25 ноября, 07:08

Published 25 ноября, 07:08

Modified 25 ноября, 07:11

Updated 25 ноября, 07:11

На севере края повысят добычу газа в 2,5 раза с помощью новых технологий

На севере края повысят добычу газа в 2,5 раза с помощью новых технологий

25 ноября 2024, 07:08
Фото: Норникель.
«Норникель» и «Газпром нефть» улучшат 11 из 62 действующих скважин Северо-Соленинского месторождения. После окончания ремонта объем добычи из 11 скважин, по прогнозу, вырастет с 215 тысяч до 530 тысяч м³ в сутки.

Компании заключили соглашение об оказании комплексного сервиса по повышению продуктивности скважин газоконденсатного месторождения, которое снабжает производственные объекты «Норникеля» и Норильск.

Проект включает инжиниринговый этап, ремонт с использованием современных инженерных решений, очистку скважин от солей, геофизические исследования и другие работы. Комплексный сервис позволит выполнить ремонт скважин без их глушения.

«Мы решаем сразу несколько задач: задействуем оптимальные решения для воздействия на продуктивный пласт во время ремонта и при этом достигаем максимального эффекта по повышению газоотдачи действующих скважин. Если эти задачи будут решены эффективно, мы продолжим использовать эти технологии на других скважинах», — отметил вице-президент «Норникеля» по энергетике Евгений Федоров.

Северо-Соленинское газоконденсатное месторождение на границе ЯНАО и Красноярского края разрабатывается с 1984 года. Участок отличается сложным геологическим строением и преобладанием зон аномально низкого пластового давления. Это требует особых подходов и решений при бурении, эксплуатации и реконструкции скважин.

#Владислав Савончик
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