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Posted 25 ноября, 13:02

Published 25 ноября, 13:02

Modified 25 ноября, 13:03

Updated 25 ноября, 13:03

Организаторы XV премии InterComm назвали победителей и призеров

Организаторы XV премии InterComm назвали победителей и призеров

25 ноября 2024, 13:02
Фото: Интеркомм.
Названы победители и призеры премии InterComm 2024 года.

По итогам конкурса жюри признало лучшими более 50 проектов от крупнейших российских компаний из банковского сектора, ТЭК, ИТ, ретейла, машиностроения и других отраслей. Всего было подано 319 заявок, что стало рекордным за все время проведения премии. Награждение состоялось в Москве 21 ноября.

InterComm — самый крупный в России конкурс в области развития внутрикорпоративных коммуникаций и бренда работодателя. Об этом пишет ria.ru.

Как отметила глава оргкомитета премии, главред InterComm Media Лариса Рудакова, представленные проекты во многом показывают ситуацию на рынке труда и дают срез трендов во внутрикорпоративных коммуникациях. Если раньше на конкурс подавали заявки компании из сферы информационных технологий, то сейчас в нем активно участвуют промышленные предприятия и ретейл. Резонансной оказалась номинация «Проект в будущее», в которой награждают проекты по привлечению молодежи со школьной скамьи в мир их будущих профессий и предприятий, отметила Лариса Рудакова.

Гран-при конкурса получила компания «Северсталь» за «Программу благополучия #ДляСвоих: с заботой о каждом».

В номинации «Классика коммуникаций» победителем стал проект «Открытый микрофон» от T2 (ООО «Т2 Мобайл»).

В номинации «Новые медиа» победу одержал проект «121 со Стасом — самый открытый диалог с лидерами Т-Банка» от Т-Банка.

Лучший спецпроект у Белоярской АЭС — «АЭС для пацанчиков».

Лучшим проектом в номинации «Сообщество» стал «Анонимно.Сбер» от Сбера.

Победитель в номинации «Работа без опасности» — Иркутская нефтяная компания с проектом «ДАО безопасности».

Лучший проект в номинации «Точка роста» — образовательный онлайн-марафон «Цифровая энергия» от ПАО «Газпром нефть».

Победитель в номинации Работа мечты» — «Норникель» с проектом «Цифровой инвестор».

Лучшей компанией в номинации «Люди и технологии» стал «МегаФон» — проект «Трансформация коммуникаций через нейросеть».

Командой года признана СИБУР (функция «Внутренние коммуникации и корпоративная культура»).

Победителем в номинации «Семейные ценности» стал проект ПАО «Ростелеком» — комплексная программа «Семья на связи».

Информационным партнером премии традиционно выступил медиахолдинг 1MI.

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