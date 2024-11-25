Организаторы XV премии InterComm назвали победителей и призеров

Posted 25 ноября, 13:02
Published 25 ноября, 13:02
Modified 25 ноября, 13:03
Updated 25 ноября, 13:03
По итогам конкурса жюри признало лучшими более 50 проектов от крупнейших российских компаний из банковского сектора, ТЭК, ИТ, ретейла, машиностроения и других отраслей. Всего было подано 319 заявок, что стало рекордным за все время проведения премии. Награждение состоялось в Москве 21 ноября.
InterComm — самый крупный в России конкурс в области развития внутрикорпоративных коммуникаций и бренда работодателя. Об этом пишет ria.ru.
Как отметила глава оргкомитета премии, главред InterComm Media Лариса Рудакова, представленные проекты во многом показывают ситуацию на рынке труда и дают срез трендов во внутрикорпоративных коммуникациях. Если раньше на конкурс подавали заявки компании из сферы информационных технологий, то сейчас в нем активно участвуют промышленные предприятия и ретейл. Резонансной оказалась номинация «Проект в будущее», в которой награждают проекты по привлечению молодежи со школьной скамьи в мир их будущих профессий и предприятий, отметила Лариса Рудакова.
Гран-при конкурса получила компания «Северсталь» за «Программу благополучия #ДляСвоих: с заботой о каждом».
В номинации «Классика коммуникаций» победителем стал проект «Открытый микрофон» от T2 (ООО «Т2 Мобайл»).
В номинации «Новые медиа» победу одержал проект «121 со Стасом — самый открытый диалог с лидерами Т-Банка» от Т-Банка.
Лучший спецпроект у Белоярской АЭС — «АЭС для пацанчиков».
Лучшим проектом в номинации «Сообщество» стал «Анонимно.Сбер» от Сбера.
Победитель в номинации «Работа без опасности» — Иркутская нефтяная компания с проектом «ДАО безопасности».
Лучший проект в номинации «Точка роста» — образовательный онлайн-марафон «Цифровая энергия» от ПАО «Газпром нефть».
Победитель в номинации Работа мечты» — «Норникель» с проектом «Цифровой инвестор».
Лучшей компанией в номинации «Люди и технологии» стал «МегаФон» — проект «Трансформация коммуникаций через нейросеть».
Командой года признана СИБУР (функция «Внутренние коммуникации и корпоративная культура»).
Победителем в номинации «Семейные ценности» стал проект ПАО «Ростелеком» — комплексная программа «Семья на связи».
Информационным партнером премии традиционно выступил медиахолдинг 1MI.