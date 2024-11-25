Организаторы XV премии InterComm назвали победителей и призеров

Как отметила глава оргкомитета премии, главред InterComm Media Лариса Рудакова, представленные проекты во многом показывают ситуацию на рынке труда и дают срез трендов во внутрикорпоративных коммуникациях. Если раньше на конкурс подавали заявки компании из сферы информационных технологий, то сейчас в нем активно участвуют промышленные предприятия и ретейл. Резонансной оказалась номинация «Проект в будущее», в которой награждают проекты по привлечению молодежи со школьной скамьи в мир их будущих профессий и предприятий, отметила Лариса Рудакова.