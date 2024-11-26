ФОМС: В РФ увеличат количество медицинских исследований по ОМС с помощью ИИ

По мере того, как субъекты РФ будут приобретать медицинские изделия с применением искусственного интеллекта, зарегистрированные в соответствии с установленными правилами, внедрение систем поддержки врачебных решений в медицинскую практику будет увеличиваться. Важно понимать, что искусственный интеллект не заменяет врача. Доктор остается основным помощником в борьбе за здоровье пациента. Технологии позволяют снизить вероятность ошибок до уровня статистической погрешности.