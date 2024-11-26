ФОМС: В РФ увеличат количество медицинских исследований по ОМС с помощью ИИ

Posted 26 ноября, 10:58
Published 26 ноября, 10:58
Modified 26 ноября, 10:58
Updated 26 ноября, 10:58
За первые девять месяцев 2024 года было проведено более 753 тыс. маммографических исследований с применением искусственного интеллекта. Об этом пишет издание «Ведомости».
В следующем году, по информации от ФОМС, планируется использование технологий искусственного интеллекта в рамках систем поддержки принятия врачебных решений при проведении различных видов обследований грудной клетки, включая маммографию, рентгенографию, флюорографию и компьютерную томографию.
Применение искусственного интеллекта в медицине позволяет значительно сократить время ожидания медицинской помощи и уменьшить количество ошибок, допускаемых врачами. Это достигается за счет автоматизации процессов анализа данных и подготовки заключений, что уменьшает влияние человеческого фактора. Технологии искусственного интеллекта также позволяют проводить предиктивный анализ медицинских данных и уменьшать расходы на лечение благодаря раннему выявлению заболеваний.
Росздравнадзор уже зарегистрировал 37 медицинских изделий с применением искусственного интеллекта, что свидетельствует о готовности системы к широкому использованию. Федеральный фонд и Минздрав оценивают возможности масштабного внедрения этих технологий во врачебную практику.
В 2025 году на осуществление профилактических исследований и диспансеризации выделено 359,8 млрд рублей. Эти средства включают расходы на исследования, где используется искусственный интеллект, что позволяет эффективно использовать ресурсы и повышать качество медицинской помощи.
По мере того, как субъекты РФ будут приобретать медицинские изделия с применением искусственного интеллекта, зарегистрированные в соответствии с установленными правилами, внедрение систем поддержки врачебных решений в медицинскую практику будет увеличиваться. Важно понимать, что искусственный интеллект не заменяет врача. Доктор остается основным помощником в борьбе за здоровье пациента. Технологии позволяют снизить вероятность ошибок до уровня статистической погрешности.