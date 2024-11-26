Клинеры, догситтеры, хоумстейджеры: россияне все чаще отдают быт на аутсорс

Posted 26 ноября, 08:31
Published 26 ноября, 08:31
Modified 26 ноября, 08:33
Updated 26 ноября, 08:33
Руководитель категории «Деловые и Хозяйственные услуги» в Авито Услугах Александр Семочкин рассказал, что в октябре 2024 года спрос на клинеров в Москве вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще поручать профессионалам наведение чистоты стали не только жители столицы — в Челябинске интерес к таким услугам увеличился на 86%, в Волгограде — на 74%, а в Рязани — на 70%.
По данным Авито Услуг, каждый пятый (18%) россиянин заказывает уборку у профессионалов. Аналитики фиксируют и значительный прирост интереса к услугам по уходу за гардеробом, в том числе к стирке, химчистке, глажке и мелкому ремонту одежды — за год такие работы стали востребованнее на 61%. Большим спросом у заказчиков пользуются и догситтеры — за год их услуги прибавили в популярности 11%. Лидеры по годовому приросту спроса на уход за животными — Екатеринбург (+32%), Казань (+24%), Новосибирск (+24%) и Краснодар (+23%).
По словам Александра Семочкина, помощники по хозяйству перестали быть атрибутом роскошной жизни. Сейчас люди осознанно отдают ведение быта на аутсорс, ценя свое время и рассчитывая, как его лучше потратить. По словам аналитика, одним из ключевых факторов прироста спроса на «аутсорс быта» стало развитие цифровых платформ, где специалисты могут предлагать свои услуги. Сейчас можно быстро найти исполнителя под любую задачу: уборщика, сантехника, мастера по ремонту, догситтера, няню и прочее.
«Россияне начинают чаще обращаться к специалистам не только за помощью по хозяйству. Быстро развивается премиальный сектор услуг, которые дают возможность заказчикам снять с себя часть рутинных задач, — растет спрос на шоппинг-ассистентов, дизайнеров интерьеров и организаторов мероприятий. Все эти специалисты помогают заказчикам сэкономить время, и люди готовы платить за это. Например, в октябре 2024 года интерес россиян к организации праздников увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост спроса на подготовку и проведение мероприятий зафиксирован в Екатеринбурге (+104%), Краснодаре (42%) и Новосибирске (+132%). А спрос на дизайн интерьеров в III квартале 2024 года вырос на 80% год к году», — отметил Семочкин.
Интересно, что развитие рынка услуг породило и новые профессии. К примеру, хоумстейджер — он занимается планировкой интерьера квартиры, чтобы сделать из нее привлекательное жилье для продажи или сдачи в аренду. По словам аналитика, сейчас делегирование бытовых задач стало общемировым трендом, особенно в крупных городах, где время стало одним из самых ценных ресурсов, которые можно купить за деньги.