Андрей Северилов оценил вклад меценатов в развитие общества

Президент логистического «А7 Холдинга» Андрей Северилов подчеркнул, что бизнес должен оказывать поддержку населению в тех регионах, где он работает. Это не должно ограничиваться только спортивными инициативами. Важно также развивать культуру и поддерживать ветеранские организации. Человек, который всю жизнь посвятил работе в компании, должен иметь возможность рассчитывать не только на пенсионные выплаты и помощь государства, но и на поддержку предприятия, в котором он трудился.