Андрей Северилов оценил вклад меценатов в развитие общества

Posted 27 ноября, 15:22
Published 27 ноября, 15:22
Modified 27 ноября, 15:22
Updated 27 ноября, 15:22
Президент РСПП Александр Шохин отметил, что меценатство и благотворительность имеют глубокие корни в российском предпринимательстве. Он акцентировал внимание на необходимости социальной ответственности компаний. Об этом пишет newizv.ru.
Президент логистического «А7 Холдинга» Андрей Северилов подчеркнул, что бизнес должен оказывать поддержку населению в тех регионах, где он работает. Это не должно ограничиваться только спортивными инициативами. Важно также развивать культуру и поддерживать ветеранские организации. Человек, который всю жизнь посвятил работе в компании, должен иметь возможность рассчитывать не только на пенсионные выплаты и помощь государства, но и на поддержку предприятия, в котором он трудился.
Он также подчеркнул, что компаниям необходимо установить определённые стандарты для данной деятельности, и речь не только о крупных корпорациях, но и о среднем и малом бизнесе. У каждого есть возможность внести свой вклад. Необязательно финансировать большие федеральные музейные учреждения, достаточно поддержать небольшой музей, выставочный зал или детскую секцию по шахматам. Выбор возможностей велик, отметил Северилов.
В ходе обсуждения были упомянуты исторические примеры таких меценатов, как Сергей Дягилев, Савва Мамонтов и Иван Морозов, которые осознавали значение корпоративной культуры для прогресса общества. Участники пришли к мнению, что современные компании должны идти по их стопам, поддерживая как крупные музеи, так и малые культурные инициативы на местах.
Генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова отметила, что сотрудничество музеев с бизнесом, а также меценатами играет ключевую роль в популяризации культурного наследия. Она отметила, что, несмотря на наличие государственной поддержки, музеям требуется помощь со стороны бизнеса для реализации своей миссии по сохранению и популяризации наследия.