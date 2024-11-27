Детей зовут поучаствовать в конкурсе «Тепло семейного очага». Приз — плюшевый кот!

В рисунках нужно отразить заданную тему: семью, теплый и уютный дом, работу ТЭЦ, ГРЭС и теплосети, которые каждый день стараются, чтобы в домах было тепло и светло. При этом на конкурс можно прислать и несколько рисунков, что существенно увеличит шансы на победу.