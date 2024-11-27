Детей зовут поучаствовать в конкурсе «Тепло семейного очага». Приз — плюшевый кот!

Posted 27 ноября, 08:00
Published 27 ноября, 08:00
Modified 27 ноября, 08:02
Updated 27 ноября, 08:02
Конкурс уже начался, прислать свои работы дети могут до 13 декабря. Работы принимаются от детей из городов присутствия СГК: Красноярска, Назарова, Канска, Зеленогорска, Минусинска, Абакана и Черногорска.
В рисунках нужно отразить заданную тему: семью, теплый и уютный дом, работу ТЭЦ, ГРЭС и теплосети, которые каждый день стараются, чтобы в домах было тепло и светло. При этом на конкурс можно прислать и несколько рисунков, что существенно увеличит шансы на победу.
Первые работы дети уже прислали. К примеру, Аня Шамсутдинова из Назарова изобразила на рисунке своего папу-энергетика. Аня мечтает пойти по его стопам и тоже стать энергетиком, когда вырастет.
А пятилетняя Маша Бастракова из Красноярска изобразила уютный дом и всю свою большую семью перед ним.
Полина Карабицина из Канска тоже нарисовала свою семью: папу, маму и себя.
Победителей выберут 17 декабря, лучшие работы определят жители городов-участников конкурса путем онлайн-голосования. Всего ожидается пять победителей. Ещё 10 участников отметят в номинации «Выбор организатора», а самый молодой художник получит приз в номинации «Самый юный участник».
Итоги конкурса подведут 23 декабря, а уже 25 декабря кот Василий ждет всех победителей в Красноярске, чтобы обнять мягкими лапами и вместе с организаторами вручить юным талантам дипломы и другие призы. Подробно ознакомиться с правилами конкурса можно здесь.