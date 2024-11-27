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Posted 27 ноября, 08:00

Published 27 ноября, 08:00

Modified 27 ноября, 08:02

Updated 27 ноября, 08:02

Детей зовут поучаствовать в конкурсе «Тепло семейного очага». Приз — плюшевый кот!

Детей зовут поучаствовать в конкурсе «Тепло семейного очага». Приз — плюшевый кот!

27 ноября 2024, 08:00
Фото: Kelly Sikkema. unsplash.com.
Сибирская генерирующая компания запустила конкурс детских рисунков «Тепло семейного очага». Его талисманом стал плюшевый кот Василий — этого кота получит победитель конкурса.

Конкурс уже начался, прислать свои работы дети могут до 13 декабря. Работы принимаются от детей из городов присутствия СГК: Красноярска, Назарова, Канска, Зеленогорска, Минусинска, Абакана и Черногорска.

В рисунках нужно отразить заданную тему: семью, теплый и уютный дом, работу ТЭЦ, ГРЭС и теплосети, которые каждый день стараются, чтобы в домах было тепло и светло. При этом на конкурс можно прислать и несколько рисунков, что существенно увеличит шансы на победу.

Первые работы дети уже прислали. К примеру, Аня Шамсутдинова из Назарова изобразила на рисунке своего папу-энергетика. Аня мечтает пойти по его стопам и тоже стать энергетиком, когда вырастет.

Фото: Анна Шамсутдинова

А пятилетняя Маша Бастракова из Красноярска изобразила уютный дом и всю свою большую семью перед ним.

Фото: Мария Бастракова

Полина Карабицина из Канска тоже нарисовала свою семью: папу, маму и себя.

Фото: Полина Карабицина

Победителей выберут 17 декабря, лучшие работы определят жители городов-участников конкурса путем онлайн-голосования. Всего ожидается пять победителей. Ещё 10 участников отметят в номинации «Выбор организатора», а самый молодой художник получит приз в номинации «Самый юный участник».

Итоги конкурса подведут 23 декабря, а уже 25 декабря кот Василий ждет всех победителей в Красноярске, чтобы обнять мягкими лапами и вместе с организаторами вручить юным талантам дипломы и другие призы. Подробно ознакомиться с правилами конкурса можно здесь.

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