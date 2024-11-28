Единогласный выбор: Евгений Шаронов снова возглавил ФВПР

Posted 28 ноября, 15:45
Published 28 ноября, 15:45
Modified 28 ноября, 15:45
Updated 28 ноября, 15:45
Также был утвержден состав президиума федерации.
Как подчеркнул двукратный призер Олимпийских игр, член президиума ФВПР Дмитрий Апанасенко, примечательным моментом является то, что делегаты признали удовлетворительной двухлетнюю деятельность руководства Федерации российского водного поло, в результате чего действующий глава федерации Евгений Шаронов сохранил свой пост на новый срок. Апанасенко со своей стороны определил работу Шаронова как отличную. Об этом сообщает «Росбалт».
Апанасенко также указал на огромный объем работы, который был проделан в том числе и в сфере организации международных матчей, что особенно ценно в текущих условиях, и обратил внимание на качественные форматы чемпионатов страны среди мужских и женских команд. Показательно, что впервые в истории отечественного водного поло к участию в мужской Суперлиге привлекли четырнадцать команд, в женской — одиннадцать. Первенство России проводит по четырем, а скорее всего, будет проходить и по пяти возрастам, причем в каждой возрастной категории, кроме U-21, около тридцати команд. Значительно выросло и число занимающихся водным поло среди россиян, так что сейчас этот вид спорта находится в периоде активного развития.
Президент ФВПР Евгений Шаронов в свою очередь произнес слова благодарности в адрес коллег — за доверие и поддержку, выразив убежденность, что у сформированной единой Федерации водных видов спорта появятся новые возможности для развития водного поло в России. Евгений Шаронов также заявил, что основной целью федерации должна стать реализация новых возможностей, позволяющих формировать оптимальные условия для повышения уровня мастерства ватерполистов во всех возрастных группах и воспитывать сильных конкурентоспособных поколений спортсменов — сейчас и в будущем.