Единогласный выбор: Евгений Шаронов снова возглавил ФВПР

Апанасенко также указал на огромный объем работы, который был проделан в том числе и в сфере организации международных матчей, что особенно ценно в текущих условиях, и обратил внимание на качественные форматы чемпионатов страны среди мужских и женских команд. Показательно, что впервые в истории отечественного водного поло к участию в мужской Суперлиге привлекли четырнадцать команд, в женской — одиннадцать. Первенство России проводит по четырем, а скорее всего, будет проходить и по пяти возрастам, причем в каждой возрастной категории, кроме U-21, около тридцати команд. Значительно выросло и число занимающихся водным поло среди россиян, так что сейчас этот вид спорта находится в периоде активного развития.