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Posted 28 ноября, 09:40

Published 28 ноября, 09:40

Modified 28 ноября, 09:43

Updated 28 ноября, 09:43

T2 ускорила интернет в Дивногорске

T2 ускорила интернет в Дивногорске

28 ноября 2024, 09:40
Фото: Т2.
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Оператор T2 поставил дополнительное оборудование в Дивногорске и ускорил интернет в самом городе. Улучшения на сети также коснулись Усть-Маны и Овсянки.

По данным телеком-оператора T2, за год потребление мобильного интернета в Дивногорске выросло на треть, поэтому было решено увеличить емкость сети. Специалисты компании разместили дополнительное оборудование на улице Хулиана Гримау, Больничном и Нижнем проездах. После проведенных улучшений пропускная способность сети оператора выросла, интернет стал работать стабильнее и быстрее.

Фото: Т2

Дополнительное оборудование установили также в Овсянке и Усть-Мане, чтобы обеспечить быстрым интернетом и эти населенные пункты. Эти места популярны у туристов: кто-то ходит в походы по Усть-Манским скалам, а кто-то приезжает в Астафьевский центр. По данным оператора, за год в Овсянке побывали клиенты t2 из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Пермского, Камчатского краев, Новосибирской, Свердловской, Мурманской и других областей. За год интернет-трафик на одного туриста вырос в Овсянке в полтора раза, что стало возможным благодаря высоким скоростям 4G-интернета.

«Дивногорское направление для нас очень важно в плане развития сети, — отметил директор филиала Т2 в Красноярском крае Юрий Камалов. — Бесперебойная голосовая связь и высокоскоростной интернет нужны и местным жителям, и красноярцам, которые приезжают погулять по дивногорской набережной, покататься на лыжах, посетить музеи. Чтобы наши клиенты могли комфортно серфить в соцсетях, пользоваться видеосвязью, делиться фото и видео в режиме реального времени, мы постоянно наращиваем емкость сети, уделяя особое внимание местам с высоким трафиком. Благодаря этому скорость интернета в Усть-Мане и Овсянке не уступает скоростям в центре Красноярска».
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