T2 ускорила интернет в Дивногорске

Дополнительное оборудование установили также в Овсянке и Усть-Мане, чтобы обеспечить быстрым интернетом и эти населенные пункты. Эти места популярны у туристов: кто-то ходит в походы по Усть-Манским скалам, а кто-то приезжает в Астафьевский центр. По данным оператора, за год в Овсянке побывали клиенты t2 из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Пермского, Камчатского краев, Новосибирской, Свердловской, Мурманской и других областей. За год интернет-трафик на одного туриста вырос в Овсянке в полтора раза, что стало возможным благодаря высоким скоростям 4G-интернета.