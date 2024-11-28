Владимир Ефимов рассказал об открытии частного детсада по льготной программе

Город заключил 49-летний договор аренды с победителем торгов — частной школой «Знайка». В здании площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, расположенном на улице Флотской, дом 48а, откроется детский сад на 90 мест. После завершения ремонтных работ или реконструкции, а также выполнения всех требований для образовательной деятельности арендатор сможет перейти на льготную ставку аренды, пишет mos.ru.