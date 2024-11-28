Владимир Ефимов рассказал об открытии частного детсада по льготной программе

Posted 28 ноября, 20:38
Published 28 ноября, 20:38
Modified 28 ноября, 20:41
Updated 28 ноября, 20:41
Город заключил 49-летний договор аренды с победителем торгов — частной школой «Знайка». В здании площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, расположенном на улице Флотской, дом 48а, откроется детский сад на 90 мест. После завершения ремонтных работ или реконструкции, а также выполнения всех требований для образовательной деятельности арендатор сможет перейти на льготную ставку аренды, пишет mos.ru.
Здание 1982 года постройки предстоит отремонтировать, включая замену кровли и окон, а также провести работы по модернизации коммунальной инфраструктуры. Затем будет разработан проект внутренней планировки помещений.
Кроме здания для размещения детского сада победитель торгов также получил в аренду прилегающую территорию площадью более 0,7 гектара, которую инвестор благоустроит, создав площадки для игр и развития детей, отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
В детском саду будет реализована образовательная концепция «УЗОР» — удовольствие, здоровье, образование и развитие. В учреждении будут работать группы полного дня, студии и кружки дополнительного образования, а также группы кратковременного пребывания для детей от полутора лет. В дальнейшем планируется открытие первого класса российско-китайской начальной школы.
Головинский район активно развивается, и новый детский сад на улице Флотской станет важной частью социальной инфраструктуры для растущего числа его жителей.