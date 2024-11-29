Модульбанк: как предпринимателям минимизировать ущерб от бухгалтерских селф-сервисов

Современные платформы предусматривают максимальное сокращение рисков ошибок за счет применения алгоритмов проверки данных, автообновления норм законодательства и интегрированных подсказок для пользователей. Но полностью исключить вероятность появления ошибок во время работы с ними пока невозможно. Ввиду устаревания формул или неточности настроек ошибки часто обнаруживаются в ходе расчета суммы налога к уплате. Нередко проблемы возникают по причине несвоевременных синхронизации данных и актуализации изменений в налоговом законодательстве, а также в результате технических сбоев.