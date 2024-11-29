Модульбанк: как предпринимателям минимизировать ущерб от бухгалтерских селф-сервисов

Posted 29 ноября, 07:39
Published 29 ноября, 07:39
Modified 29 ноября, 07:39
Updated 29 ноября, 07:39
Однако упрощающие ведение бизнеса решения вовсе не избавляют от возможных ошибок, требуя постоянного пользовательского контроля. Об этом пишет NewsNN.ru.
Современные платформы предусматривают максимальное сокращение рисков ошибок за счет применения алгоритмов проверки данных, автообновления норм законодательства и интегрированных подсказок для пользователей. Но полностью исключить вероятность появления ошибок во время работы с ними пока невозможно. Ввиду устаревания формул или неточности настроек ошибки часто обнаруживаются в ходе расчета суммы налога к уплате. Нередко проблемы возникают по причине несвоевременных синхронизации данных и актуализации изменений в налоговом законодательстве, а также в результате технических сбоев.
Для выявления этих ошибок пользователи обращаются за помощью к консультационным компаниям, частным финансовым консультантам и технологическим партнерам. Предоставляющие консультационные услуги отделы корпоративного обслуживания действуют и в ряде банков. Финансовые организации активно запускают полноценные линии помощи по выявлению ошибок бухгалтерских селф-сервисов для представителей бизнеса.
В числе таких организаций — Модульбанк. В последние годы он развивается как предпринимательский хаб. В компании сообщили об открытии линии поддержки для предпринимателей, пострадавших от бухгалтерских селф-сервисов.
По информации, представленной управляющим директором Модульбанка Никитой Константиновым, указанный сервис открыли для поиска решений с учетом особенностей каждого случая. Клиентов консультируют, чтобы минимизировать ошибки и проблемы с ФНС. Поскольку работа с селф-сервисами, не исключая банковские, может обернуться неприятными последствиями, такого рода поддержка бизнеса является совершенно необходимой. Предприниматели могут не знать всех тонкостей учета, а сервис, в свою очередь, может не обладать тем функционалом, который требуется для корректного расчета налоговой базы.
«Модульбухгалтерия» — это настоящая бухгалтерия с сотрудниками, которые помогают подготовить документацию на компенсацию/неустойку. Бухгалтеры сервиса помогают предпринимателям, получившим доначисления из-за неверного учета в банковских селф-сервисах, разобраться в возникших проблемах. Если это необходимо, сотрудники «Модульбухгалтерии» могут представлять интересы бизнесменов в суде.
Каждый конкретный случай требует индивидуального подхода. Для обсуждения актуальных вариантов поддержки рекомендуется обратиться непосредственно в банк. В России такие услуги доступны в Сбербанке, ВТБ или Альфа-Банке. Некоторые финучреждения предлагают уже интегрированные бухгалтерские сервисы, способные в автоматическом режиме синхронизировать банковские операции с финансовым учетом. Это способствует сокращению риска ошибок, однако не исключает их полностью.