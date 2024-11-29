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Posted 29 ноября, 06:53

Published 29 ноября, 06:53

Modified 29 ноября, 06:55

Updated 29 ноября, 06:55

Пилоты «КрасАвиа» устроили милую фотосессию с собаками из приюта

Пилоты «КрасАвиа» устроили милую фотосессию с собаками из приюта

29 ноября 2024, 06:53
Фото: «КрасАвиа».
Ко Всемирному дню домашних животных пилоты компании «КрасАвиа» устроили фотосессию с собаками из приюта «Поводог».
Второй пилот воздушного судна Ан-24/26 Татьяна Ефименко и любопытный трюкач ИлайВторой пилот воздушного судна Ан-24/26 Татьяна Ефименко и любопытный трюкач Илай
Второй пилот воздушного судна Ан-24/26 Татьяна Ефименко и любопытный трюкач ИлайВторой пилот воздушного судна Ан-24/26 Татьяна Ефименко и любопытный трюкач Илай
Второй пилот воздушного судна АТR 42/72 Оксана Белоусова и активный спортсмен ДалласВторой пилот воздушного судна АТR 42/72 Оксана Белоусова и активный спортсмен Даллас
Второй пилот воздушного судна АТR 42/72 Оксана Белоусова и активный спортсмен ДалласВторой пилот воздушного судна АТR 42/72 Оксана Белоусова и активный спортсмен Даллас
Второй пилот воздушного судна Ан-24/26 Татьяна Ефименко и любопытный трюкач Илай. Фото: «КрасАвиа»

Этот проект не просто милая фотосессия. Пилоты хотят напомнить о том, как важно заботиться о животных и помогать тем их них, кто лишился дома.

Командир воздушного судна АТR 42/72 Давид Бархатов и собака с тончайшим нюхом РунаКомандир воздушного судна АТR 42/72 Давид Бархатов и собака с тончайшим нюхом Руна
Командир воздушного судна АТR 42/72 Давид Бархатов и собака с тончайшим нюхом РунаКомандир воздушного судна АТR 42/72 Давид Бархатов и собака с тончайшим нюхом Руна
Второй пилот воздушного судна АТR 42/72 Андрей Гапонюк и смелая ШактиВторой пилот воздушного судна АТR 42/72 Андрей Гапонюк и смелая Шакти
Второй пилот воздушного судна АТR 42/72 Андрей Гапонюк и смелая ШактиВторой пилот воздушного судна АТR 42/72 Андрей Гапонюк и смелая Шакти
Командир воздушного судна АТR 42/72 Давид Бархатов и собака с тончайшим нюхом Руна. Фото: «КрасАвиа»

В фотосессии участвовали шесть обитателей приюта, которым нужна любящая семья и дом. У каждой собаки свой характер и свои увлечения: кто-то танцует кинологический фристайл, кто-то находит корицу по запаху. А некоторые из них даже работают в аэропорту в качестве собаки эмоциональной поддержки.

Второй пилот воздушного судна АТR 42/72 Иван Братков вместе с веселыми щенятами Шерегешем и ШишкойВторой пилот воздушного судна АТR 42/72 Иван Братков вместе с веселыми щенятами Шерегешем и Шишкой
Пилоты Татьяна Ефименко и Андрей Гапонюк с малышками-колобками Щепкой и ЩавелемПилоты Татьяна Ефименко и Андрей Гапонюк с малышками-колобками Щепкой и Щавелем
Пилоты Татьяна Ефименко и Андрей Гапонюк с малышками-колобками Щепкой и ЩавелемПилоты Татьяна Ефименко и Андрей Гапонюк с малышками-колобками Щепкой и Щавелем
Второй пилот воздушного судна АТR 42/72 Иван Братков вместе с веселыми щенятами Шерегешем и Шишкой. Фото: «КрасАвиа»

Пилоты надеются, что после этой фотосессии брошенные животные найдут новый дом. Некоторые — уже нашли!

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