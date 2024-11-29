Пилоты «КрасАвиа» устроили милую фотосессию с собаками из приюта

Posted 29 ноября, 06:53
Published 29 ноября, 06:53
Modified 29 ноября, 06:55
Updated 29 ноября, 06:55
Этот проект не просто милая фотосессия. Пилоты хотят напомнить о том, как важно заботиться о животных и помогать тем их них, кто лишился дома.
В фотосессии участвовали шесть обитателей приюта, которым нужна любящая семья и дом. У каждой собаки свой характер и свои увлечения: кто-то танцует кинологический фристайл, кто-то находит корицу по запаху. А некоторые из них даже работают в аэропорту в качестве собаки эмоциональной поддержки.
Пилоты надеются, что после этой фотосессии брошенные животные найдут новый дом. Некоторые — уже нашли!