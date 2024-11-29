Пилоты «КрасАвиа» устроили милую фотосессию с собаками из приюта

В фотосессии участвовали шесть обитателей приюта, которым нужна любящая семья и дом. У каждой собаки свой характер и свои увлечения: кто-то танцует кинологический фристайл, кто-то находит корицу по запаху. А некоторые из них даже работают в аэропорту в качестве собаки эмоциональной поддержки.