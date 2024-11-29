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Posted 29 ноября, 10:38

Published 29 ноября, 10:38

Modified 29 ноября, 10:40

Updated 29 ноября, 10:40

Сбер и МВД рассказали красноярцам, как не стать жертвой мошенников

Сбер и МВД рассказали красноярцам, как не стать жертвой мошенников

29 ноября 2024, 10:38
Фото: Сбер.
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Красноярское отделение Сбера и краевое ГУ МВД выступили перед горожанами с лекцией «Профилактика мошеннических действий» — всего участниками мероприятия стали более 150 человек.

Лекция доступна в официальном сообществе «Полиция Красноярья» ВКонтакте. Организатор мероприятия — Красноярское региональное отделение Ассоциации юристов России.

По данным полиции, количество мошеннических случаев в крае продолжает расти. Среди популярных схем можно выделить: звонки якобы от силовых структур и служб безопасности банка, рассказы про родственника в беде, кража данных банковских карт, оформление кредита на ваше имя и другие.

Одна из последних схем — использовать новую схему кражи денег с помощью функции трансляции экрана во время видео звонка в мессенджере, сообщил «Сбер». Мошенник регистрирует липовый аккаунт, выдаваемый за официальный банковский профиль, после чего звонит клиенту под предлогом устаревшего приложения, уговаривают транслировать экран и считывают все данные.

Фото: Сбер

Спикеры мероприятия раскрыли пять главных ключей для победы над мошенниками: никому не сообщать данные своих карт и коды из СМС-сообщений; никогда не переводить деньги незнакомцам; не сообщать данные своих карт; не переходить по неизвестным ссылкам; никогда не публиковать информацию данных своего паспорта в социальных сетях.

«Вопросы безопасности средств наших клиентов одни из самых важных и острых. Мы регулярно сотрудничаем с полицией в направлении профилактики и раскрытия преступлений. Каждый из наших сотрудников максимально включён в работу с клиентами, оперативно реагирует на подозрительные действия. Регулярно проводим собственные и партнёрские обучающие мероприятия для пенсионеров, студентов, школьников и сотрудников различных компаний», — рассказал управляющий Красноярским отделением Сбера Антон Милютин.

Еще один источник знаний о борьбе с мошенниками — онлайн-библиотека Сбера «Кибрарий». Сайт постоянно пополняется свежими кейсами и рекомендациями. Также Сбер рекомендует клиентам бесплатно активировать сервисы кибербезопасности в приложении СберБанк Онлайн.

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