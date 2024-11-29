Сбер и МВД рассказали красноярцам, как не стать жертвой мошенников

Спикеры мероприятия раскрыли пять главных ключей для победы над мошенниками: никому не сообщать данные своих карт и коды из СМС-сообщений; никогда не переводить деньги незнакомцам; не сообщать данные своих карт; не переходить по неизвестным ссылкам; никогда не публиковать информацию данных своего паспорта в социальных сетях.