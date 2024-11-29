Сбер и МВД рассказали красноярцам, как не стать жертвой мошенников

Posted 29 ноября, 10:38
Published 29 ноября, 10:38
Modified 29 ноября, 10:40
Updated 29 ноября, 10:40
Лекция доступна в официальном сообществе «Полиция Красноярья» ВКонтакте. Организатор мероприятия — Красноярское региональное отделение Ассоциации юристов России.
По данным полиции, количество мошеннических случаев в крае продолжает расти. Среди популярных схем можно выделить: звонки якобы от силовых структур и служб безопасности банка, рассказы про родственника в беде, кража данных банковских карт, оформление кредита на ваше имя и другие.
Одна из последних схем — использовать новую схему кражи денег с помощью функции трансляции экрана во время видео звонка в мессенджере, сообщил «Сбер». Мошенник регистрирует липовый аккаунт, выдаваемый за официальный банковский профиль, после чего звонит клиенту под предлогом устаревшего приложения, уговаривают транслировать экран и считывают все данные.
Спикеры мероприятия раскрыли пять главных ключей для победы над мошенниками: никому не сообщать данные своих карт и коды из СМС-сообщений; никогда не переводить деньги незнакомцам; не сообщать данные своих карт; не переходить по неизвестным ссылкам; никогда не публиковать информацию данных своего паспорта в социальных сетях.
«Вопросы безопасности средств наших клиентов одни из самых важных и острых. Мы регулярно сотрудничаем с полицией в направлении профилактики и раскрытия преступлений. Каждый из наших сотрудников максимально включён в работу с клиентами, оперативно реагирует на подозрительные действия. Регулярно проводим собственные и партнёрские обучающие мероприятия для пенсионеров, студентов, школьников и сотрудников различных компаний», — рассказал управляющий Красноярским отделением Сбера Антон Милютин.
Еще один источник знаний о борьбе с мошенниками — онлайн-библиотека Сбера «Кибрарий». Сайт постоянно пополняется свежими кейсами и рекомендациями. Также Сбер рекомендует клиентам бесплатно активировать сервисы кибербезопасности в приложении СберБанк Онлайн.