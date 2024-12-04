НРА подтвердило кредитный рейтинг НОВИКОМа на уровне АA|ru

Posted 4 декабря, 11:27
Published 4 декабря, 11:27
Modified 4 декабря, 11:27
Updated 4 декабря, 11:27
Портал newstracker.ru сообщает, что повышение рейтинга обусловлено сильными позициями банка на рынке, его обширной клиентской базой и высокой рентабельностью. Агентство отметило эффективную интеграцию банка в бизнес-процессы основного акционера и его устойчивую прибыльность.
НОВИКОМ входит в топ-20 крупнейших российских банков по размеру активов, которые на 1 октября 2024 года составляют 840 млрд рублей. Банк активно реализует стратегические инициативы и пользуется мерами государственной поддержки, что помогает ему укреплять позиции в приоритетных отраслях экономики. Основу клиентской базы составляют ведущие высокотехнологичные отечественные производства. Банк также сотрудничает с органами власти и институтами развития.
Повышению базового рейтинга способствовали качество и диверсификация кредитного портфеля, прозрачность корпоративного управления, эффективная организация управления рисками и высокие показатели рентабельности и операционной эффективности.
За девять месяцев текущего года НОВИКОМ получил чистую прибыль в размере 22,3 млрд рублей. Качество активов остаётся высоким: корпоративные кредиты составляют 76% ссудной задолженности, а резервы полностью покрывают возможные риски.
Банк продолжает развивать инфраструктуру, включая головной офис в Москве, пять филиалов и 24 дополнительных офиса, а также представительство на Кубе, что обеспечивает широкую доступность его услуг.
Председатель правления банка, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева рассказала, что в основе стабильного развития банка лежит тесное взаимодействие с акционером и всесторонняя поддержка с его стороны, а также стратегия, которая была утверждена. Она добавила, что усилия самого банка «НОВИКОМ» были оценены специалистами НРА. Базовый рейтинг банка, отражающий качество управления всеми ключевыми бизнес-процессами и балансом, был повышен на один уровень. Это говорит о росте стоимости вложений акционера в капитал банка.