НРА подтвердило кредитный рейтинг НОВИКОМа на уровне АA|ru

Председатель правления банка, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева рассказала, что в основе стабильного развития банка лежит тесное взаимодействие с акционером и всесторонняя поддержка с его стороны, а также стратегия, которая была утверждена. Она добавила, что усилия самого банка «НОВИКОМ» были оценены специалистами НРА. Базовый рейтинг банка, отражающий качество управления всеми ключевыми бизнес-процессами и балансом, был повышен на один уровень. Это говорит о росте стоимости вложений акционера в капитал банка.