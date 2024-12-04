Старт с размахом: сотрудники БоГЭС открыли зимний спортивный сезон

«Мы провели этот турнир, чтобы сплотить наши семьи и весь коллектив. Все дружные семейные команды нас очень порадовали. Все выложились на сто процентов, но мы здорово провели время, еще больше подружились и открыли зимний сезон», — отметила организатор турнира, специалист отдела управления персоналом Ольга Антоненко.