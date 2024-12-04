Старт с размахом: сотрудники БоГЭС открыли зимний спортивный сезон

Posted 4 декабря, 07:38
Published 4 декабря, 07:38
Modified 4 декабря, 07:40
Updated 4 декабря, 07:40
На спортивной арене физкультурно-спортивного комплекса «Жемчужина» в Кодинске собрались десять команд, сформированных из сотрудников станции и их семей. Участники проявили не только спортивное мастерство, но и командный дух, создав атмосферу праздника и дружбы.
Турнир начался с выступлений вокальных коллективов «Сияй» и «Успех», которые задали позитивный тон всему мероприятию. Участникам предстояло преодолеть шесть этапов, демонстрируя ловкость, скорость и способность работать в команде. Прыжки через препятствия, синхронное передвижение внутри одного обруча и элементы баскетбола — задания требовали разнообразных навыков.
Лидерами стали семья Куценовых, занявшая сразу первое и второе место. Бронза досталась семье Намазовых. Победители получили дипломы и призы, а все участники — памятные подарки и заряд хорошего настроения.
«Мы провели этот турнир, чтобы сплотить наши семьи и весь коллектив. Все дружные семейные команды нас очень порадовали. Все выложились на сто процентов, но мы здорово провели время, еще больше подружились и открыли зимний сезон», — отметила организатор турнира, специалист отдела управления персоналом Ольга Антоненко.
БоГЭС активно инвестирует в развитие спорта в Кежемском районе в рамках «Программы благотворительной и спонсорской деятельности». В 2024 году станция профинансировала покупку оборудования для школы по биатлону и клубов боевых единоборств, обновила городской каток и обеспечила районные спортивные школы средствами для участия в соревнованиях.
На станции поддерживается культура спорта и здорового образа жизни: коллектив и их семьи регулярно участвуют в таких мероприятиях, как «Лыжня России», «Кросс нации» и городские турниры. В этом году инженеры и специалисты БоГЭС достойно представили Кежемский район на VI Спартакиаде Группы РусГидро, где ведущий инженер Любовь Шкедова завоевала золото в женском многоборье.