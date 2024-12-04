Владимир Ефимов: Тоннель на Рублево-Архангельской линии метро готов на три четверти

Posted 4 декабря, 12:37
Published 4 декабря, 12:37
Modified 4 декабря, 12:38
Updated 4 декабря, 12:38
Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, тоннели прокладывают щиты «Натали» и «Виктория». Щит «Натали» завершил проходку левого перегонного тоннеля в конце ноября. Правый тоннель прокладывает «Виктория», она уже выполнила большую часть работы, осталось меньше двухсот пятидесяти метров. Об этом сообщает портал mos.ru.
Оба щита ранее использовались при строительстве Большой кольцевой линии метро. С их помощью были проложены участки от станции «ЦСКА» до «Хорошевской», от «Хорошевской» до «Шелепихи» и от «Шелепихи» до «Делового центра». Эти же щиты использовались для прокладки тоннеля на участке «Народное Ополчение» — «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии.
Глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков рассказал, что работы также ведутся на других участках Рублево-Архангельской линии. На участке между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха» работает ТПМК «София», а проходка двухпутного тоннеля от «Бульвара Генерала Карбышева» к «Серебряному Бору» ведется с использованием щита-гиганта «Лилия».
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков отметил, что завершение проходки является значимым событием для строителей. Прокладка каждого тоннеля требует высокой точности. Рабочие управляют техникой массой более пятисот тонн, при этом отклонение от трассы допускается не более пятидесяти миллиметров.
Новая линия метро будет проложена через северо-западную часть столицы и свяжет деловой центр «Москва-Сити» с Рублево-Архангельским. Метро улучшит транспортное обслуживание примерно одного миллиона жителей семи районов на западе, северо-западе города, а также в центральной части столицы.
Строительство тоннелей находится под контролем Мосгосстройнадзора.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал строительные работы на Рублево-Архангельской линии метро.