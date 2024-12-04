Владимир Ефимов: Тоннель на Рублево-Архангельской линии метро готов на три четверти

Оба щита ранее использовались при строительстве Большой кольцевой линии метро. С их помощью были проложены участки от станции «ЦСКА» до «Хорошевской», от «Хорошевской» до «Шелепихи» и от «Шелепихи» до «Делового центра». Эти же щиты использовались для прокладки тоннеля на участке «Народное Ополчение» — «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии.