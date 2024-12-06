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Posted 6 декабря, 06:33

Published 6 декабря, 06:33

Modified 6 декабря, 06:33

Updated 6 декабря, 06:33

Как украсить дом к Новому 2025 году

Как украсить дом к Новому 2025 году

6 декабря 2024, 06:33
Фото: Изображение Midjourney.
В преддверии Нового года-2025, который наступит совсем скоро, дизайнеры интерьеров делятся советами о том, как украсить квартиру.

По словам дизайнера интерьеров Ангелины Сафроновой, основным цветом сезона станет зелёный, который прекрасно сочетается с золотым и серебряным. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Ньюсинфо.

В этом году, когда символом является деревянная зелёная змея, эти оттенки будут особенно актуальны, заметила дизайнер. Анималистичные принты с изображением змей также станут популярными, их можно использовать не только в одежде, но и в интерьере.

Сафронова также обратила внимание на использование еловых веток. Их можно применять не только в традиционных венках, но и в разнообразных композициях, например, вместо цветов в вазах или кашпо.

Гирлянды останутся важным элементом новогоднего декора, и для удобства их размещения заранее следует позаботиться об установке розеток в нужных местах.

Для тех, у кого мало свободного пространства, дизайнер рекомендует использовать подвесные конструкции. Например, можно повесить композиции из еловых веток на стенах, дверях или в проёмах. Также можно задействовать подоконники, столы, комоды и шкафы.

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