Как украсить дом к Новому 2025 году

Posted 6 декабря, 06:33
Published 6 декабря, 06:33
Modified 6 декабря, 06:33
Updated 6 декабря, 06:33
По словам дизайнера интерьеров Ангелины Сафроновой, основным цветом сезона станет зелёный, который прекрасно сочетается с золотым и серебряным. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Ньюсинфо.
В этом году, когда символом является деревянная зелёная змея, эти оттенки будут особенно актуальны, заметила дизайнер. Анималистичные принты с изображением змей также станут популярными, их можно использовать не только в одежде, но и в интерьере.
Сафронова также обратила внимание на использование еловых веток. Их можно применять не только в традиционных венках, но и в разнообразных композициях, например, вместо цветов в вазах или кашпо.
Гирлянды останутся важным элементом новогоднего декора, и для удобства их размещения заранее следует позаботиться об установке розеток в нужных местах.
Для тех, у кого мало свободного пространства, дизайнер рекомендует использовать подвесные конструкции. Например, можно повесить композиции из еловых веток на стенах, дверях или в проёмах. Также можно задействовать подоконники, столы, комоды и шкафы.