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Posted 13 декабря, 04:47

Published 13 декабря, 04:47

Modified 13 декабря, 04:49

Updated 13 декабря, 04:49

На севере Красноярского края построили жилые городки для вахтовиков

На севере Красноярского края построили жилые городки для вахтовиков

13 декабря 2024, 04:47
Фото: РН-Ванкор.
«РН-Ванкор», крупнейшее нефтегазодобывающее предприятие Красноярского края, ввел в эксплуатацию на Таймыре три современных модульных вахтовых жилых городка (ВЖГ), оборудованных по концепции «Умный посёлок».

В отличие от традиционных вагон-домов «Умный поселок» представляет собой полноценный гостиничный комплекс, в который внедрены различные цифровые и инновационные решения. Работу автоматизированной системы обеспечивает высокоскоростная внутренняя сеть Wi-Fi 6-го поколения.

Вахтовые жилые городки возведены вблизи аэропорта Норильска на 167 койко-мест, в районе порта «Бухта Север» на 206 койко-мест, и — самый большой, на 256 мест, — на Пайяхском месторождении в районе будущей головной нефтеперекачивающей станции.

Жилые городки смонтированы из утепленных блок-модулей. Каждый модуль оснащен необходимым бытовым и инженерным оборудованием, укомплектован мебелью и другими предметами быта.

Корпуса соединены тепловыми переходами для проживания в условиях крайнего севера, где температура может опускаться ниже 50 градусов. Применены современные энергосберегающие строительные материалы, хорошо зарекомендовавшие себя в суровых климатических условиях.

В жилых городках расположены общежития для вахтового персонала, а также офисные помещения, столовая, медпункт, фитнес-бокс, конференц-зал.

При размещении в жилых городках каждому работнику предоставляется личная идентификационная карта. При её использовании все данные передаются в единую систему, которая централизует и проводит удаленные безналичные платежи за пользование внутренними сервисами, в том числе столовой.

С помощью приложения на мобильном телефоне можно решить любые вопросы, связанные с пребыванием в вахтовом городке: посмотреть меню столовой, историю заказов, баланс карты, направить запрос в «Единую диспетчерскую службу» и многое другое.

В Информационном киоске можно получить актуальную корпоративную информацию. В столовой через терминал «Умная касса» с автоматизированным распознаванием блюд произвести бесконтактную оплату — без участия кассира.

#Владислав Савончик
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