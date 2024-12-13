На севере Красноярского края построили жилые городки для вахтовиков

Posted 13 декабря, 04:47
Published 13 декабря, 04:47
Modified 13 декабря, 04:49
Updated 13 декабря, 04:49
В отличие от традиционных вагон-домов «Умный поселок» представляет собой полноценный гостиничный комплекс, в который внедрены различные цифровые и инновационные решения. Работу автоматизированной системы обеспечивает высокоскоростная внутренняя сеть Wi-Fi 6-го поколения.
Вахтовые жилые городки возведены вблизи аэропорта Норильска на 167 койко-мест, в районе порта «Бухта Север» на 206 койко-мест, и — самый большой, на 256 мест, — на Пайяхском месторождении в районе будущей головной нефтеперекачивающей станции.
Жилые городки смонтированы из утепленных блок-модулей. Каждый модуль оснащен необходимым бытовым и инженерным оборудованием, укомплектован мебелью и другими предметами быта.
Корпуса соединены тепловыми переходами для проживания в условиях крайнего севера, где температура может опускаться ниже 50 градусов. Применены современные энергосберегающие строительные материалы, хорошо зарекомендовавшие себя в суровых климатических условиях.
В жилых городках расположены общежития для вахтового персонала, а также офисные помещения, столовая, медпункт, фитнес-бокс, конференц-зал.
При размещении в жилых городках каждому работнику предоставляется личная идентификационная карта. При её использовании все данные передаются в единую систему, которая централизует и проводит удаленные безналичные платежи за пользование внутренними сервисами, в том числе столовой.
С помощью приложения на мобильном телефоне можно решить любые вопросы, связанные с пребыванием в вахтовом городке: посмотреть меню столовой, историю заказов, баланс карты, направить запрос в «Единую диспетчерскую службу» и многое другое.
В Информационном киоске можно получить актуальную корпоративную информацию. В столовой через терминал «Умная касса» с автоматизированным распознаванием блюд произвести бесконтактную оплату — без участия кассира.