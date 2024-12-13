Сбер в Красноярском крае провел 80 образовательных мероприятий для пенсионеров

Организованные сотрудниками Сбербанка встречи проводились как в офисах банка, так и на муниципальных площадках в сотрудничестве с Социальным фондом России. На занятиях пожилые участники знакомились с современными финансовыми сервисами, обучались управлению личными финансами и методам защиты от мошенников. Также им объясняли, как использовать накопленные бонусы и выбирать наиболее выгодные условия для вкладов. Одной из основных тем стало противодействие финансовым злоупотреблениям.