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Posted 13 декабря, 08:28

Published 13 декабря, 08:28

Modified 13 декабря, 08:30

Updated 13 декабря, 08:30

Сбер в Красноярском крае провел 80 образовательных мероприятий для пенсионеров

Сбер в Красноярском крае провел 80 образовательных мероприятий для пенсионеров

13 декабря 2024, 08:28
Фото: ПАО Сбербанк.
Реклама. ПАО «Сбербанк». erid: LjN8KYYsw
С апреля по декабрь 2024 года в Красноярском крае было организовано почти 80 образовательных мероприятий для людей старшего возраста. Эти занятия охватили 32 офиса в различных населенных пунктах, включая отдаленные северные территории.

Организованные сотрудниками Сбербанка встречи проводились как в офисах банка, так и на муниципальных площадках в сотрудничестве с Социальным фондом России. На занятиях пожилые участники знакомились с современными финансовыми сервисами, обучались управлению личными финансами и методам защиты от мошенников. Также им объясняли, как использовать накопленные бонусы и выбирать наиболее выгодные условия для вкладов. Одной из основных тем стало противодействие финансовым злоупотреблениям.

Кроме того, в Ачинске на базе центра социального обслуживания «Ачинский» стартовал проект «Серебряный клуб». Занятия проводятся еженедельно и включают лекции о сохранении здоровья, финансовом планировании, а также культурные и творческие мероприятия. В декабрьской программе присутствовали новогодние представления и музыкально-танцевальные программы.

«Сбер уделяет особое внимание клиентам „серебряного“ возраста, предлагая им дополнительные привилегии, проводя обучающие мероприятия, знакомя с удобными сервисами и продуктами. В офисах Сбера наши сотрудники организуют встречи с пенсионерами, обучают пожилых людей финансовой грамотности, рассказывают о когнитивном здоровье и долголетии», — отметил управляющий Красноярским отделением Сбербанка Антон Милютин.

Организаторы отмечают, что подобные программы способствуют социальной адаптации и повышают качество жизни пожилых людей, позволяя им эффективнее справляться с повседневными задачами и оставаться активными участниками социума.

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