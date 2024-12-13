Сбер в Красноярском крае провел 80 образовательных мероприятий для пенсионеров

Posted 13 декабря, 08:28
Published 13 декабря, 08:28
Modified 13 декабря, 08:30
Updated 13 декабря, 08:30
Организованные сотрудниками Сбербанка встречи проводились как в офисах банка, так и на муниципальных площадках в сотрудничестве с Социальным фондом России. На занятиях пожилые участники знакомились с современными финансовыми сервисами, обучались управлению личными финансами и методам защиты от мошенников. Также им объясняли, как использовать накопленные бонусы и выбирать наиболее выгодные условия для вкладов. Одной из основных тем стало противодействие финансовым злоупотреблениям.
Кроме того, в Ачинске на базе центра социального обслуживания «Ачинский» стартовал проект «Серебряный клуб». Занятия проводятся еженедельно и включают лекции о сохранении здоровья, финансовом планировании, а также культурные и творческие мероприятия. В декабрьской программе присутствовали новогодние представления и музыкально-танцевальные программы.
«Сбер уделяет особое внимание клиентам „серебряного“ возраста, предлагая им дополнительные привилегии, проводя обучающие мероприятия, знакомя с удобными сервисами и продуктами. В офисах Сбера наши сотрудники организуют встречи с пенсионерами, обучают пожилых людей финансовой грамотности, рассказывают о когнитивном здоровье и долголетии», — отметил управляющий Красноярским отделением Сбербанка Антон Милютин.
Организаторы отмечают, что подобные программы способствуют социальной адаптации и повышают качество жизни пожилых людей, позволяя им эффективнее справляться с повседневными задачами и оставаться активными участниками социума.