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Posted 13 декабря, 06:57

Published 13 декабря, 06:57

Modified 13 декабря, 07:00

Updated 13 декабря, 07:00

Сказочный Поезд Деда Мороза сделает остановки в Красноярске и Абакане

Сказочный Поезд Деда Мороза сделает остановки в Красноярске и Абакане

13 декабря 2024, 06:57
Фото: КрасЖД.
На Красноярской магистрали сказочный состав Деда Мороза посетит два города. На станции Красноярск он сделает остановку 15 декабря в 10:00, а сама программа начинается в 9:30. В Абакане поезд сделает остановку 16 декабря в 08:30, но гостей ждут так же на полчаса раньше.

В поезде 20 вагонов, в том числе «вагон-приемная» Деда Мороза, вагон «Сказочная деревня» для проведения игр и квестов, «вагон-сцена» и «вагон — кукольный театр» для представлений, «вагон-лавка» с северными сувенирами, «вагон-буфет» и «вагон-ресторан» для чаепитий.

На перроне каждой из станций ровно за 30 минут до прибытия сказочного поезда для всех юных гостей и их родителей начнется развлекательная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу предновогодних чудес.

После прибытия Дед Мороз и Снегурочка выйдут из вагона, чтобы поприветствовать собравшихся.

Во время стоянки все желающие смогут сделать памятные фото на фоне ярких вагонов, посетить вагон-лавку с сувенирами из Великого Устюга, Карелии и Костромы, отправить письмо главному новогоднему волшебнику, побывать в вагоне-ресторане.

Помимо развлекательной программы на перронах, в Поезде Деда Мороза будет отдельная программа по заранее приобретенным билетам (включает общение с Дедом Морозом, квест, чаепитие или кукольный спектакль). Посетителям, кроме билета, при себе нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении (для ребёнка).

19 ноября Поезд Деда Мороза начал свое турне со станции Тайшет, где находится нулевой километр Байкало-Амурской магистрали. Место старта выбрано в честь 50-летия БАМа. Маршрут в этом году проходит через 60 городов России. Путешествие продлится 54 дня, в течение которых состав проедет почти 30 тысяч километров. Актуальную информацию о движении «Поезда Деда Мороза» можно узнать на сайте.

#Владислав Савончик
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