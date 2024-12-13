Участники СВО войдут в состав руководства «Единой России»

Кириенко акцентировал внимание на том, что члены «Единой России», а также её региональные отделения и активисты продолжают оказывать поддержку ребятам на передовой, выразив всем благодарность за помощь. Он также отметил, что снижать темпы работы в этом направлении недопустимо. Об этом пишет mkset.ru.