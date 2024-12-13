Участники СВО войдут в состав руководства «Единой России»

Posted 13 декабря, 18:19
Published 13 декабря, 18:19
Modified 13 декабря, 18:21
Updated 13 декабря, 18:21
Кириенко акцентировал внимание на том, что члены «Единой России», а также её региональные отделения и активисты продолжают оказывать поддержку ребятам на передовой, выразив всем благодарность за помощь. Он также отметил, что снижать темпы работы в этом направлении недопустимо. Об этом пишет mkset.ru.
Дополнительно он обратил внимание на необходимость взаимодействия партии с фондом «Защитники Отечества», Комитетом семей воинов Отечества, Ассоциацией ветеранов специальной военной операции, а также другими общественными организациями, занимающимися поддержкой семей героев.
Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что важнейшей задачей, поставленной главой государства, является формирование новой элиты страны.
«Единая Россия» в это активно включилась. Мы готовимся к Единому дню голосования — 2025. Еще более системно подойдем к нему. Уверены, что депутатов из числа участников СВО, которые получат мандаты, будет еще больше», — отметил Якушев.
По его мнению, получение депутатского статуса не является конечной целью; гораздо важнее — умение эффективно использовать все доступные инструменты, активно работать в избирательных округах, собирать наказы избирателей и профессионально защищать их интересы в законодательных органах.
Кроме того, он сообщил, что в ходе ротации руководства партии в высший и генеральный советы будут включены участники СВО.
Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин подчеркнул гуманитарную миссию партии и ее стремление поддержать участников СВО. Он отметил, что с начала специальной военной операции партия передала более 130 тысяч тонн гуманитарной помощи.
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога добавил, что для возвращающихся участников СВО необходимо организовать обучение, реабилитацию и создать возможности для досуга и спорта.
Как информирует ER.RU, сенатор РФ, Герой России и многократный олимпийский чемпион Александр Карелин отметил, что участникам и ветеранам СВО крайне важно использовать те ресурсы, которые предлагает «Единая Россия».
14 декабря партия проведёт XXII Съезд в Национальном центре «Россия», в котором примут участие более 1000 делегатов со всей страны.