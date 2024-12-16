Красноярскому краю присвоили «третий взрослый разряд» по благосостоянию

Posted 16 декабря, 07:00
Published 16 декабря, 07:00
Modified 16 декабря, 07:02
Updated 16 декабря, 07:02
Аналитики представили Индекс финансовых достижений, который показывает, насколько эффективно россияне распоряжаются личным бюджетом и владеют основами финансовой грамотности. В Красноярском крае значение Индекса составило 38 баллов, что по разработанной шкале ПСБ соответствует третьему взрослому разряду, аналогичному спортивной классификации.
Жители региона отвечали на 15 вопросов, касающихся финансовых целей, доходов, наличия кредитов, сбережений и используемых финансовых инструментов. Ответы оценивались в диапазоне от 0 до 100 баллов, а итоговый результат по региону рассчитывался как среднее арифметическое.
Ключевые результаты опроса:
Меньше всего баллов жители края получили по категории финансовой подушки безопасности. У 59% респондентов она отсутствует, у 25% сбережений хватит лишь на месяц, а у 10% накоплений достаточно на период от 2 до 6 месяцев. Также низкий уровень Индекса связан с недостаточным вниманием к финансовым целям и отсутствием страховых полисов.
«Наш новый проект „Индекс финансовых достижений“ — это еще один инструмент для формирования у людей грамотного финансового поведения, — отметил старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев. — Задача Индекса — оценить, насколько рационально россияне умеют управлять своим личным бюджетом и пользоваться финансовыми продуктами, какие имеют сильные и слабые стороны в управлении личными финансами. Этот анализ помогает нам разрабатывать более адресные и эффективные образовательные программы. Первый замер Индекса показал, что в целом достижения у россиян неплохие, но им есть еще куда стремиться. В первую очередь развития требуют навыки финансового планирования, выбора и достижения соответствующих целей. Сейчас почти у половины респондентов по стране в целом финансовых целей нет вообще, а около трети опрошенных строят планы на срок не более полугода. Пробелы также есть в области использования новых финансовых инструментов. Пока инвестиции — в основном на небольшие суммы — делают чуть больше четверти россиян, а пассивный доход у большинства покрывает не более 10% расходов».