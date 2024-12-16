Красноярскому краю присвоили «третий взрослый разряд» по благосостоянию

Меньше всего баллов жители края получили по категории финансовой подушки безопасности. У 59% респондентов она отсутствует, у 25% сбережений хватит лишь на месяц, а у 10% накоплений достаточно на период от 2 до 6 месяцев. Также низкий уровень Индекса связан с недостаточным вниманием к финансовым целям и отсутствием страховых полисов.