Скульптура и форма с автографами: красноярцев зовут на благотворительную ярмарку

На аукцион выставили эксклюзивные экземпляры спортивной одежды с автографами звезд хоккея и футбола, коллекционную эко-фигуру из шлака, арт-каталог от скульптора и художника Даши Намдакова с его подписью. Также можно просто сделать пожертвование от 100 рублей.