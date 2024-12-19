prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 08:04

Published 19 декабря, 08:04

Modified 19 декабря, 08:11

Updated 19 декабря, 08:11

Скульптура и форма с автографами: красноярцев зовут на благотворительную ярмарку

Скульптура и форма с автографами: красноярцев зовут на благотворительную ярмарку

19 декабря 2024, 08:04
Фото: волонтерывсити.рф.
Стартовал традиционный благотворительный онлайн-аукцион «Волонтеры в City». В этом году вырученные средства пойдут на помощь детям, которые борются с ДЦП.

На аукцион выставили эксклюзивные экземпляры спортивной одежды с автографами звезд хоккея и футбола, коллекционную эко-фигуру из шлака, арт-каталог от скульптора и художника Даши Намдакова с его подписью. Также можно просто сделать пожертвование от 100 рублей.

Фото: волонтерывсити.рф

Вырученные средства удвоит «Норникель» и направит на помощь четырем ребятам: Алёне, Юсифу, Мише и Тоне, которые борются с ДЦП, проходят сложные процедуры и послеоперационную реабилитацию. Часть средств передадут приютам для собак и кошек в Мурманской области.

Узнать больше о благотворительном проекте и ознакомиться с лотами можно на сайте волонтерывсити.рф. Акция продлится до 20:00 по московскому времени 27 декабря. 28 декабря организаторы подведут итоги.

Проект «Волонтеры в City» реализует «Норникель» несколько лет. Средства, собранные во время аукциона и приумноженные «Норникелем», идут на конкретные цели. Так в прошлом году удалось собрать 1 384 131 рубль, а компания удвоила эти средства.

Деньги направили на реабилитацию трех детей с ограниченными возможностями здоровья из разных регионов, в том числе 8-летней Милане из Красноярского края для прохождения курса реабилитации.

#Владислав Савончик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика