Скульптура и форма с автографами: красноярцев зовут на благотворительную ярмарку

Posted 19 декабря, 08:04
Published 19 декабря, 08:04
Modified 19 декабря, 08:11
Updated 19 декабря, 08:11
На аукцион выставили эксклюзивные экземпляры спортивной одежды с автографами звезд хоккея и футбола, коллекционную эко-фигуру из шлака, арт-каталог от скульптора и художника Даши Намдакова с его подписью. Также можно просто сделать пожертвование от 100 рублей.
Вырученные средства удвоит «Норникель» и направит на помощь четырем ребятам: Алёне, Юсифу, Мише и Тоне, которые борются с ДЦП, проходят сложные процедуры и послеоперационную реабилитацию. Часть средств передадут приютам для собак и кошек в Мурманской области.
Узнать больше о благотворительном проекте и ознакомиться с лотами можно на сайте волонтерывсити.рф. Акция продлится до 20:00 по московскому времени 27 декабря. 28 декабря организаторы подведут итоги.
Проект «Волонтеры в City» реализует «Норникель» несколько лет. Средства, собранные во время аукциона и приумноженные «Норникелем», идут на конкретные цели. Так в прошлом году удалось собрать 1 384 131 рубль, а компания удвоила эти средства.
Деньги направили на реабилитацию трех детей с ограниченными возможностями здоровья из разных регионов, в том числе 8-летней Милане из Красноярского края для прохождения курса реабилитации.