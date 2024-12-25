Энергетики помогли построить детскую площадку и украсить проспект в Кодинске

Второй проект благоустройства охватил одну из самых протяженных улиц Кодинска — проспект Ленинского комсомола. На столбах освещения по обеим сторонам проспекта установлены 66 декоративных светодиодных консолей. Яркое освещение заметно изменило облик улицы, что особенно важно в зимнее время — в декабре продолжительность светового дня в Кодинске составляет чуть более 6 часов. Проект стал продолжением работы по украшению города, начатой с установки схожих по размеру консолей — они украсили в декабре 2023 года центральную улицу Гайнулина.