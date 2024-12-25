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Posted 25 декабря, 08:51

Published 25 декабря, 08:51

Modified 25 декабря, 08:57

Updated 25 декабря, 08:57

Энергетики помогли построить детскую площадку и украсить проспект в Кодинске

Энергетики помогли построить детскую площадку и украсить проспект в Кодинске

25 декабря 2024, 08:51
Фото: Сергей Токарев. БоГЭС.
Богучанская ГЭС в 2024 году направила 5,2 млн рублей на софинансирование проектов, предусмотренных муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды» Кодинска.

На средства энергетиков построена новая зона отдыха для детей и молодежи в новом сквере 2 микрорайона города, а проспект Ленинского комсомола украшен светодиодными консолями.

Проект первого в городе сквера был разработан мэрией в 2023 году. Авторы проекта указывали, что основным общественным пространством для горожан является центральный бульвар, который имеет сложный рельеф, а парковых пространств в Кодинске до сих пор не было.

Благоустройство новой общественной территории, рядом со школой и детским садом, позволило удовлетворить запросы горожан, выявленные в ходе проведенного властями социального среза. В течение летнего строительного сезона на средства Богучанской ГЭС были выполнены земельные и бетонные работы, уложено специальное покрытие для детской площадки. В новой зоне отдыха на средства энергетиков установлен комплекс «Альпинист», большая деревянная горка с подсветкой, качели, небольшой батут, скамья и урна.

«Благодаря сотрудничеству с Богучанской ГЭС и краевому финансированию в 2024 году мы построили новое общественное пространство, установили новую горку. Особенно важно, что горка прошла специальную проверку Гостехнадзора — это подтверждает, что она безопасна для детей. От лица всех жителей Кодинска благодарю наше градообразующее предприятие. Огромное спасибо всем, кто участвовал в реализации этого проекта. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Богучанской ГЭС», — сказал глава Кодинска Сергей Григоров.

Второй проект благоустройства охватил одну из самых протяженных улиц Кодинска — проспект Ленинского комсомола. На столбах освещения по обеим сторонам проспекта установлены 66 декоративных светодиодных консолей. Яркое освещение заметно изменило облик улицы, что особенно важно в зимнее время — в декабре продолжительность светового дня в Кодинске составляет чуть более 6 часов. Проект стал продолжением работы по украшению города, начатой с установки схожих по размеру консолей — они украсили в декабре 2023 года центральную улицу Гайнулина.

Программа благотворительной и спонсорской деятельности Богучанской ГЭС ежегодно формируется на основе обращений граждан, общественных организаций, муниципальных учреждений и органов власти города Кодинска и Кежемского района Красноярского края. Партнерами Богучанской ГЭС в реализации программы за прошедшие годы стали администрации Кежемского района и Кодинска, учреждения дошкольного и дополнительного образования, учреждения здравоохранения и культуры, некоммерческие организации и благотворительные фонды.

#Владислав Савончик
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