Рекордные продажи и цифровизация: итоги автомобильного рынка 2024 года

Posted 25 декабря, 03:00
Published 25 декабря, 03:00
Modified 25 декабря, 03:00
Updated 25 декабря, 03:00
Об этом рассказал директор по развитию сегмента автодилеров Авито Авто Антон Воронов на дилерской конференции «Высшая передача». По словам Воронова, сейчас потребители предпочитают искать информацию и предложения онлайн. По данным опросов, 81% покупателей изучают платформы объявлений до визита в автосалон. Несмотря на это, онлайн-продажи развиваются медленно, что связано с формальностями регистрации автомобилей.
Современные цифровые решения направлены на упрощение процесса покупки автомобиля и повышение прозрачности. Среди инструментов, которые сейчас предлагают цифровые платформы — возможность сравнения предложений и фиксированные цены, помогающие покупателям принимать более осознанные решения.
Сервисы сопровождения сделок позволяют покупателям выбирать и приобретать автомобили с пробегом у проверенных продавцов, отметил Воронов. Покупателю предоставляется поддержка на всех этапах, что повышает доверие и упрощает процесс выбора.
«Доля предложений от дилеров на Авито Авто в сегменте автомобилей с пробегом сегодня составляет 22%, а остальная часть рынка — это предложения от частных пользователей и профессиональных продавцов, то есть реселлеров. Однако мы ожидаем, что доля автомобилей с пробегом у дилеров будет расти», — добавил эксперт.
Для пополнения стоков дилеры могут использовать Авито Аукцион. Частные продавцы выставляют лоты, а дилеры в короткий срок могут предложить цену. Это позволяет быстро закрывать сделки и увеличивать ассортимент автомобилей на складах.
Помимо этого, системы автоматизации на цифровых платформах, например Автохаб, помогают дилерам эффективно управлять продажами, складами и маркетингом. Аналитика, собранная в едином центре управления, позволяет отслеживать ключевые показатели и улучшать качество обслуживания клиентов. Автоматизация взаимодействия с покупателями, в том числе через фиксирование заявок и мониторинг качества звонков, повышает конверсии и эффективность работы.
Антон Воронов отмечает, что автомобильный рынок продолжает развиваться в сторону цифровизации, где ключевыми задачами остаются прозрачность сделок, удобство покупок и автоматизация процессов. Это позволяет удовлетворять растущие потребности покупателей и повышать эффективность работы продавцов.