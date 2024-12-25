Рост вкладов и охлаждение ипотеки: Сбер подвел итоги 2024 в Сибири

По итогам 11 месяцев банк выдал 54 ипотек на общую сумму почти 180 млрд рублей. Аналитики Домклик отмечают, что сейчас на ипотечном рынке наблюдается охлаждение спроса, однако в следующем году ожидается изменения ситуации. Однако, для всего рынка год нельзя называть малоуспешным: объем выдач ипотеки в России составит порядка 5 трлн руб.