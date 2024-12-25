prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 11:18

Published 25 декабря, 11:18

Modified 25 декабря, 11:20

Updated 25 декабря, 11:20

Рост вкладов и охлаждение ипотеки: Сбер подвел итоги 2024 в Сибири

Рост вкладов и охлаждение ипотеки: Сбер подвел итоги 2024 в Сибири

25 декабря 2024, 11:18
Реклама. ПАО Сбербанк. erid: 2W5zFHUXXG4
В Сибирском банке ПАО Сбербанк подвели предварительные итоги 2024 года на пресс-конференции председателя Сибирского банка Сбербанка Дмитрия Солнцева.

Вклады: повышение спроса

Спрос на вклады вырос на 45%. Число же активных вкладчиков выросло на 212 тысяч.

На прошлой неделе Сбер повысил процентные ставки по вкладам до 22,5% годовых. Также Сбер увеличил приветственную ставку по накопительному счёту до 18% в первые три месяца. С четвёртого будет действовать базовая ставка 10% годовых.

Ипотека: охлаждение рынка

По итогам 11 месяцев банк выдал 54 ипотек на общую сумму почти 180 млрд рублей. Аналитики Домклик отмечают, что сейчас на ипотечном рынке наблюдается охлаждение спроса, однако в следующем году ожидается изменения ситуации. Однако, для всего рынка год нельзя называть малоуспешным: объем выдач ипотеки в России составит порядка 5 трлн руб.

С 16 декабря Сбер возобновил проведение сделок по «Семейной ипотеке». Первоначальный взнос — от 20,1% по объектам застройщиков на проектном финансировании и подключенных к «комплексному предложению».

Цифровая трансформация

Большое внимание Сбер уделял сотрудничеству в сфере цифровой трансформации. Так, в Красноярске для крупнейшего клиента разработана AI-модель, прогнозирующая расход по показателям. Результаты цифровой аналитики показали результат на 0,2% точнее, чем ручной сбор.

Обновления офисов

Около 50-ти офисов банка были открыты после обновления и еще больше 10-ти откроются в ближайшее время. Пространство в них стало более открытым и удобным для посетителей: появились игровая зона для детей и кофе-пойнт.

В офисах можно также получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы. В ряде отделений оборудован пункт выдачи заказов, где можно получить заказ из Мегамаркета или отправить посылку.

Фото: Сбер

Кибербезопасность

Чтобы воспрепятствовать злоумышленников Сбер использует разные способы и, в первую очередь, антифрод-систему. Это платформа, которая выявляет подозрительные операции. Система фиксирует, когда по счетам клиентов происходит попытка провести нетипичные для него операции и блокирует их.

Сотрудники банка в отделениях также активно содействуют в выявлении мошенничеств. Одна из их задач — определять, что человек находится под воздействием третьих лиц и пытаться убедить его не поддаваться на их мошеннические манипуляции.

HR: практика и стажировки

Сбер реализует программы стажировок и сотрудничества с ведущими вузами и ссузами Сибири. В НГУ активно работает совместная студенческая учебная лаборатория СберЛаб НГУ, а в КемГУ и СФУ организованы кафедры Сбера.

«Практику в Сбере прошли более 2 тысяч студентов, а доля трудоустроенных выпускников превысила 20%. Мы предлагаем студентам реальные проекты, участие в студенческом акселераторе Сбера и возможности карьерного роста уже на ранних этапах их профессионального пути».

ESG: экология, образование и благотворительность

Сбер последовательно реализует ESG-стратегию, осуществляя благотворительные, образовательные, экологические проекты. Сегодня около 10 тысяч человек в банке разделяют идею волонтерства. Они занимаются финансовой грамотностью детей, социализацией и профориентацией детей-сирот и инвалидов, реализацией комплексных экологических проектов.

Планы на 2025 год

Сибирский банк, как и весь Сбер, продолжит реализацию стратегии Человекоцентричности.

«Мы стараемся выстраивать долгосрочные и доверительные взаимоотношения с нашими частными и корпоративными клиентами, в которых мы сможем предугадывать их интересы и запросы».

Банк планирует и дальше осваивать цифровые технологии и генеративный искусственный интеллект, реализовывать больше проектов в Сибири с их интеграцией и вовлечением в них клиентов.

#Владислав Савончик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика