Рост вкладов и охлаждение ипотеки: Сбер подвел итоги 2024 в Сибири

Posted 25 декабря, 11:18
Published 25 декабря, 11:18
Modified 25 декабря, 11:20
Updated 25 декабря, 11:20
Спрос на вклады вырос на 45%. Число же активных вкладчиков выросло на 212 тысяч.
На прошлой неделе Сбер повысил процентные ставки по вкладам до 22,5% годовых. Также Сбер увеличил приветственную ставку по накопительному счёту до 18% в первые три месяца. С четвёртого будет действовать базовая ставка 10% годовых.
По итогам 11 месяцев банк выдал 54 ипотек на общую сумму почти 180 млрд рублей. Аналитики Домклик отмечают, что сейчас на ипотечном рынке наблюдается охлаждение спроса, однако в следующем году ожидается изменения ситуации. Однако, для всего рынка год нельзя называть малоуспешным: объем выдач ипотеки в России составит порядка 5 трлн руб.
С 16 декабря Сбер возобновил проведение сделок по «Семейной ипотеке». Первоначальный взнос — от 20,1% по объектам застройщиков на проектном финансировании и подключенных к «комплексному предложению».
Большое внимание Сбер уделял сотрудничеству в сфере цифровой трансформации. Так, в Красноярске для крупнейшего клиента разработана AI-модель, прогнозирующая расход по показателям. Результаты цифровой аналитики показали результат на 0,2% точнее, чем ручной сбор.
Около 50-ти офисов банка были открыты после обновления и еще больше 10-ти откроются в ближайшее время. Пространство в них стало более открытым и удобным для посетителей: появились игровая зона для детей и кофе-пойнт.
В офисах можно также получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы. В ряде отделений оборудован пункт выдачи заказов, где можно получить заказ из Мегамаркета или отправить посылку.
Чтобы воспрепятствовать злоумышленников Сбер использует разные способы и, в первую очередь, антифрод-систему. Это платформа, которая выявляет подозрительные операции. Система фиксирует, когда по счетам клиентов происходит попытка провести нетипичные для него операции и блокирует их.
Сотрудники банка в отделениях также активно содействуют в выявлении мошенничеств. Одна из их задач — определять, что человек находится под воздействием третьих лиц и пытаться убедить его не поддаваться на их мошеннические манипуляции.
Сбер реализует программы стажировок и сотрудничества с ведущими вузами и ссузами Сибири. В НГУ активно работает совместная студенческая учебная лаборатория СберЛаб НГУ, а в КемГУ и СФУ организованы кафедры Сбера.
«Практику в Сбере прошли более 2 тысяч студентов, а доля трудоустроенных выпускников превысила 20%. Мы предлагаем студентам реальные проекты, участие в студенческом акселераторе Сбера и возможности карьерного роста уже на ранних этапах их профессионального пути».
Сбер последовательно реализует ESG-стратегию, осуществляя благотворительные, образовательные, экологические проекты. Сегодня около 10 тысяч человек в банке разделяют идею волонтерства. Они занимаются финансовой грамотностью детей, социализацией и профориентацией детей-сирот и инвалидов, реализацией комплексных экологических проектов.
Сибирский банк, как и весь Сбер, продолжит реализацию стратегии Человекоцентричности.
«Мы стараемся выстраивать долгосрочные и доверительные взаимоотношения с нашими частными и корпоративными клиентами, в которых мы сможем предугадывать их интересы и запросы».
Банк планирует и дальше осваивать цифровые технологии и генеративный искусственный интеллект, реализовывать больше проектов в Сибири с их интеграцией и вовлечением в них клиентов.