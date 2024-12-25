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Posted 25 декабря, 11:02

Published 25 декабря, 11:02

Modified 25 декабря, 11:15

Updated 25 декабря, 11:15

В школе-интернат на севере Красноярского края появился сенсорный стол к 95-летию

В школе-интернат на севере Красноярского края появился сенсорный стол к 95-летию

25 декабря 2024, 11:02
Фото: Востсибнефтегаз.
Байкитской средней школе на севере Красноярского края исполнилось 95 лет. Учреждению подарили интерактивный стол, который есть даже не во всех городских школах края.

Школа в Байките сегодня — это современное трехэтажное здание, спорткомплекс, пришкольный интернат и учебно-консультационный пункт, где учатся сотни учеников. Теперь у школьников появился большой сенсорный экран, на котором они смогут смотреть расписание, узнавать о ближайших мероприятиях.

Кроме того, на экран будут выводиться памятные даты, заслуги и достижения классов, на него можно добавить любые нужные данные. Антивандальный корпус и устойчивое основание с круглыми углами обеспечат устройству долгую безопасную службу.

Новое устройство подарили «Востсибнефтегаз» и «Славнефть-Красноярскнефтегаз», которые ведут разработку нефтегазоконденсатного месторождения в Эвенкии. Помощь интернату является частью комплексной программы «Роснефти» по поддержке коренных малочисленных народов Севера в регионах своей деятельности.

Компания несколько лет поддерживает школу, уделяя внимание коренным народам, молодому поколению. Так, в 2014 году на базе интерната при поддержке «Востсибнефтегаз» открылась «Школа начинающего каюра». Проект создан, чтобы возродить ездовое собаководство в Эвенкии.

При поддержке «Славнефть-Красноярскнефтегаза» в школе ежегодно проходят отраслевые научно-практические конференции, творческие конкурсы, викторины. В музее школы открыта экспозиция, посвященная Юрубчено-Тохомскому и Куюмбинскому месторождениям, в ней представлены средства индивидуальной защиты сотрудника «Роснефти», образцы керна, геодезические инструменты.

#Владислав Савончик
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