В школе-интернат на севере Красноярского края появился сенсорный стол к 95-летию

Школа в Байките сегодня — это современное трехэтажное здание, спорткомплекс, пришкольный интернат и учебно-консультационный пункт, где учатся сотни учеников. Теперь у школьников появился большой сенсорный экран, на котором они смогут смотреть расписание, узнавать о ближайших мероприятиях.