Ефимов заявил о нехватке около 70 тысяч рабочих для столичного строительства

Posted 26 декабря, 14:16
Published 26 декабря, 14:16
Modified 26 декабря, 14:17
Updated 26 декабря, 14:17
Он указал на то, что нехватка кадров затрудняет реализацию как муниципальных, так и частных строительных проектов. По словам Ефимова, данная проблема также влияет на рост зарплат и затраты на строительство, хотя пока не приводит к ощутимым трудностям, сообщает РБК.
Ефимов добавил, что сложности с привлечением необходимого числа специалистов обусловлены объективными факторами — на некоторых строительных объектах достаточно сложно собрать достаточное количество специалистов для ускорения рабочего процесса.
Кроме того, рост спроса на строительные кадры в странах СНГ привел к снижению численности мигрантов на московском рынке труда на 100 тысяч человек. Для решения данной проблемы рассматриваются различные меры, включая привлечение иностранной рабочей силы и использование механизации.
На отдельных проектах, к примеру при строительстве метро, применяются механизированные тоннелепроходческие комплексы, что повышает эффективность и снижает затраты труда.