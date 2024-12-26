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Posted 26 декабря, 14:16

Published 26 декабря, 14:16

Modified 26 декабря, 14:17

Updated 26 декабря, 14:17

Ефимов заявил о нехватке около 70 тысяч рабочих для столичного строительства

Ефимов заявил о нехватке около 70 тысяч рабочих для столичного строительства

26 декабря 2024, 14:16
Фото: Изображение Midjourney.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что на столичных строительных площадках присутствует дефицит специалистов — нехватка рабочих составляет 50–70 тысяч человек.

Он указал на то, что нехватка кадров затрудняет реализацию как муниципальных, так и частных строительных проектов. По словам Ефимова, данная проблема также влияет на рост зарплат и затраты на строительство, хотя пока не приводит к ощутимым трудностям, сообщает РБК.

Ефимов добавил, что сложности с привлечением необходимого числа специалистов обусловлены объективными факторами — на некоторых строительных объектах достаточно сложно собрать достаточное количество специалистов для ускорения рабочего процесса.

Кроме того, рост спроса на строительные кадры в странах СНГ привел к снижению численности мигрантов на московском рынке труда на 100 тысяч человек. Для решения данной проблемы рассматриваются различные меры, включая привлечение иностранной рабочей силы и использование механизации.

На отдельных проектах, к примеру при строительстве метро, применяются механизированные тоннелепроходческие комплексы, что повышает эффективность и снижает затраты труда.

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