Ефимов заявил о нехватке около 70 тысяч рабочих для столичного строительства

Он указал на то, что нехватка кадров затрудняет реализацию как муниципальных, так и частных строительных проектов. По словам Ефимова, данная проблема также влияет на рост зарплат и затраты на строительство, хотя пока не приводит к ощутимым трудностям, сообщает РБК.