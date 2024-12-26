Искусственный интеллект на 25% повысил релевантность выдачи объявлений при поиске

Как объяснили в пресс-службе «Авито», теперь время размещения перестало быть ключевым фактором при поиске. Это значит, что продавцы больше не смогут искусственно поднимать объявления наверх выдачи поисковика, обновляя время публикации. Это также позволит сделать поисковую выдачу более релевантной. Искусственный интеллект учитывает более 100 факторов, среди которых: качество описания и фото в объявлении, конкурентность цены, стоимость доставки, персональные предпочтения пользователя и уровень сервиса продавца.