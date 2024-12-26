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Posted 26 декабря, 12:35

Published 26 декабря, 12:35

Modified 26 декабря, 12:37

Updated 26 декабря, 12:37

Искусственный интеллект на 25% повысил релевантность выдачи объявлений при поиске

Искусственный интеллект на 25% повысил релевантность выдачи объявлений при поиске

26 декабря 2024, 12:35
Фото: 1MI.
На популярной платформе по размещению объявлений обновили систему поиска и добавили технологию ранжирования. С помощью искусственного интеллекта была изменена логика выдачи объявлений.

Как объяснили в пресс-службе «Авито», теперь время размещения перестало быть ключевым фактором при поиске. Это значит, что продавцы больше не смогут искусственно поднимать объявления наверх выдачи поисковика, обновляя время публикации. Это также позволит сделать поисковую выдачу более релевантной. Искусственный интеллект учитывает более 100 факторов, среди которых: качество описания и фото в объявлении, конкурентность цены, стоимость доставки, персональные предпочтения пользователя и уровень сервиса продавца.

Применение данной технологии позволило снизить показы нерелевантных объявлений в два раза, на 17% повысить показатель перехода из поиска в объявление и увеличить количество покупок на 25%. Новый алгоритм работает также и в ленте персональных рекомендаций.

По словам старшего директора по продукту «Авито» Ивана Зимина, статистические данные говорят о том, что на первые 10 результатов поиска приходится около 60% просмотров и заказов.

#Владислав Савончик
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