Модульбанк внедрил новый инструмент для А/Б-тестирования фотографий товаров

Posted 26 декабря, 12:16
Published 26 декабря, 12:16
Modified 26 декабря, 12:16
Updated 26 декабря, 12:16
Современные торговые компании не могут обойтись без высококачественных визуальных материалов, которые помогают им выделяться на фоне конкурентов. Если первое впечатление покупателя оказывается положительным, это значительно увеличивает шансы на покупку. Более того, привлекающие внимание и профессионально выполненные изображения способствуют лучшему восприятию информации о продукте, что в свою очередь повышает доверие как к самому товару, так и к продавцу, пишет newsnn.ru.
В результате на рынке появились новые инструменты для улучшения визуального контента. К ним относятся графические и видеоредакторы (например Adobe Photoshop и Adobe Premiere Pro), программы для создания инфографики (такие как Infogram и Piktochart), инструменты работы с RAW-файлами (Adobe Lightroom и Capture One), фотобанки (Shutterstock, iStock) и платформы для дизайна (Figma, Zeplin).
А/В-тестирование изображений стало популярным методом среди интернет-маркетологов и активно используется в сфере digital-маркетинга, начиная от выбора обложек для соцсетей и заканчивая подбором изображений для интернет-магазинов и рекламных кампаний. Данный подход показал свою эффективность в повышении интереса со стороны покупателей.
Существуют инструменты, которые можно использовать совершенно бесплатно. Например, Google предоставляет сервис для A/B-тестирования на веб-сайтах под названием Google Optimize. На российском рынке недавно появился новый инструмент для бесплатного A/B-тестирования изображений, разработанный Модульбанком. Этот нефинансовый сервис «А/Б-тесты» нацелен на продавцов, работающих на маркетплейсах. Он предоставляет возможность тестирования различных заглавных изображений для товарных карточек с целью выявления самых эффективных вариантов. Процесс настройки тестов может быть интегрирован в рекламные кампании. Результаты, которые обещают, будут не только прозрачными, но и надежными. Кроме того, предусмотрены инструменты для мониторинга ожидаемых результатов, включая анализ по ключевым фразам. Также имеется функция регулирования временных рамок тестирования.
Концепция A/B-тестирования лежит в статистике, корни которой уходят к началу прошлого века. Однако его активное использование в маркетинговых стратегиях началось значительно позже — в конце 90-х годов.