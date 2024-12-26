Модульбанк внедрил новый инструмент для А/Б-тестирования фотографий товаров

Существуют инструменты, которые можно использовать совершенно бесплатно. Например, Google предоставляет сервис для A/B-тестирования на веб-сайтах под названием Google Optimize. На российском рынке недавно появился новый инструмент для бесплатного A/B-тестирования изображений, разработанный Модульбанком. Этот нефинансовый сервис «А/Б-тесты» нацелен на продавцов, работающих на маркетплейсах. Он предоставляет возможность тестирования различных заглавных изображений для товарных карточек с целью выявления самых эффективных вариантов. Процесс настройки тестов может быть интегрирован в рекламные кампании. Результаты, которые обещают, будут не только прозрачными, но и надежными. Кроме того, предусмотрены инструменты для мониторинга ожидаемых результатов, включая анализ по ключевым фразам. Также имеется функция регулирования временных рамок тестирования.