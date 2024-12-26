В Красноярском крае «Единая Россия» проводит региональную акцию «Добрая ёлка»

В этом году свои желания на «Добрую елку» написали дети с ограниченными возможностями, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети участников СВО из разных территорий края — от юга до заполярья. Более 100 шаров, за каждым из которых стоит непростая судьба.

Депутаты Государственной Думы, активисты партии принимают участие в акции «Добрая ёлка» Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия». Депутат Государственной Думы Александр Дроздов привез подарки для девочки Ани из Ачинска и подарил игровые наушники, а Маше из Красноярска — микроскоп. «У Деда Мороза горячая пора. Без помощников никак. По доброй традиции вновь присоединяюсь к акции. Аня из Ачинска мечтала об игровых наушниках, а Маша из Красноярска о микроскопе. Дорогой Дедушка Мороз, поручение исполнено. Пусть в Новом году все детские мечты обязательно сбудутся!», — рассказал Александр Дроздов. Депутат Государственной Думы Алексей Веллер также принимает участие в новогодней акции и передает подарки детям из районов Красноярского края. «Передал подарок девочке Маше из поселка Мотыгино. Больше всего ей нравится собирать конструктор. С радостью исполнил детскую мечту. Дима из города Иланский страдает ДЦП, но, несмотря на все трудности, родители каждый день водят его в обычную школу, чтобы он мог общаться со сверстниками. Денис из села Новониколаевка любит музыку, занимается танцами и вокалом в местном клубе, а зимой бегает на лыжах. Сейчас ребенок находится под опекой в семье своего школьного учителя. С радостью передал ребятам умные колонки „Алиса“ и сладкие подарки», - отметил депутат. Фото: ER.RU Депутат Государственной Думы ФС РФ Юрий Швыткин принял участие в партийной акции «Добрая ёлка» и исполнил мечту 5-летнего красноярца Андрея. Мальчик вместе с папой и сестрами живет в Октябрьском районе Красноярска. Мальчик ходит в детский сад, любит заниматься конструированием, мечтал о большом наборе конструктора. Подарок Юрий Швыткин вручил лично. «Чувство радостного ожидания праздника сопутствует нам с самого детства. Мы все надеемся на чудеса, и, как показывает практика, делать их возможно не только в сказках. Каждый из нас может стать добрым волшебником. Даря радость детям, мы не только исполняем их желания, но и сами наполняемся счастьем. Андрей загадал желание получить в подарок конструктор, и я с радостью откликнулся на его мечту. Отмечу, папа мальчика — участник специальной военной операции, воспитывает в одиночку троих детей», — отметил парламентарий. Акцию «Добрая елка» Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия» проводит с 2021 года.