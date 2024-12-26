prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 15:39

Published 26 декабря, 15:39

Modified 26 декабря, 15:57

Updated 26 декабря, 15:57

В Красноярском крае «Единая Россия» проводит региональную акцию «Добрая ёлка»

В Красноярском крае «Единая Россия» проводит региональную акцию «Добрая ёлка»

26 декабря 2024, 15:39
Фото: ER.RU.
В этом году свои желания на «Добрую елку» написали дети с ограниченными возможностями, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети участников СВО из разных территорий края — от юга до заполярья. Более 100 шаров, за каждым из которых стоит непростая судьба.

Депутаты Государственной Думы, активисты партии принимают участие в акции «Добрая ёлка» Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия».

Депутат Государственной Думы Александр Дроздов привез подарки для девочки Ани из Ачинска и подарил игровые наушники, а Маше из Красноярска — микроскоп.

«У Деда Мороза горячая пора. Без помощников никак. По доброй традиции вновь присоединяюсь к акции. Аня из Ачинска мечтала об игровых наушниках, а Маша из Красноярска о микроскопе. Дорогой Дедушка Мороз, поручение исполнено. Пусть в Новом году все детские мечты обязательно сбудутся!», — рассказал Александр Дроздов.

Депутат Государственной Думы Алексей Веллер также принимает участие в новогодней акции и передает подарки детям из районов Красноярского края.

«Передал подарок девочке Маше из поселка Мотыгино. Больше всего ей нравится собирать конструктор. С радостью исполнил детскую мечту. Дима из города Иланский страдает ДЦП, но, несмотря на все трудности, родители каждый день водят его в обычную школу, чтобы он мог общаться со сверстниками. Денис из села Новониколаевка любит музыку, занимается танцами и вокалом в местном клубе, а зимой бегает на лыжах. Сейчас ребенок находится под опекой в семье своего школьного учителя. С радостью передал ребятам умные колонки „Алиса“ и сладкие подарки», - отметил депутат.
Фото: ER.RU

Депутат Государственной Думы ФС РФ Юрий Швыткин принял участие в партийной акции «Добрая ёлка» и исполнил мечту 5-летнего красноярца Андрея. Мальчик вместе с папой и сестрами живет в Октябрьском районе Красноярска. Мальчик ходит в детский сад, любит заниматься конструированием, мечтал о большом наборе конструктора. Подарок Юрий Швыткин вручил лично.

«Чувство радостного ожидания праздника сопутствует нам с самого детства. Мы все надеемся на чудеса, и, как показывает практика, делать их возможно не только в сказках. Каждый из нас может стать добрым волшебником. Даря радость детям, мы не только исполняем их желания, но и сами наполняемся счастьем. Андрей загадал желание получить в подарок конструктор, и я с радостью откликнулся на его мечту. Отмечу, папа мальчика — участник специальной военной операции, воспитывает в одиночку троих детей», — отметил парламентарий.

Акцию «Добрая елка» Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия» проводит с 2021 года.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика