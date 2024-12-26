В Красноярском крае «Единая Россия» проводит региональную акцию «Добрая ёлка»

Posted 26 декабря, 15:39
Published 26 декабря, 15:39
Modified 26 декабря, 15:57
Updated 26 декабря, 15:57
Депутаты Государственной Думы, активисты партии принимают участие в акции «Добрая ёлка» Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия».
Депутат Государственной Думы Александр Дроздов привез подарки для девочки Ани из Ачинска и подарил игровые наушники, а Маше из Красноярска — микроскоп.
«У Деда Мороза горячая пора. Без помощников никак. По доброй традиции вновь присоединяюсь к акции. Аня из Ачинска мечтала об игровых наушниках, а Маша из Красноярска о микроскопе. Дорогой Дедушка Мороз, поручение исполнено. Пусть в Новом году все детские мечты обязательно сбудутся!», — рассказал Александр Дроздов.
Депутат Государственной Думы Алексей Веллер также принимает участие в новогодней акции и передает подарки детям из районов Красноярского края.
«Передал подарок девочке Маше из поселка Мотыгино. Больше всего ей нравится собирать конструктор. С радостью исполнил детскую мечту. Дима из города Иланский страдает ДЦП, но, несмотря на все трудности, родители каждый день водят его в обычную школу, чтобы он мог общаться со сверстниками. Денис из села Новониколаевка любит музыку, занимается танцами и вокалом в местном клубе, а зимой бегает на лыжах. Сейчас ребенок находится под опекой в семье своего школьного учителя. С радостью передал ребятам умные колонки „Алиса“ и сладкие подарки», - отметил депутат.
Депутат Государственной Думы ФС РФ Юрий Швыткин принял участие в партийной акции «Добрая ёлка» и исполнил мечту 5-летнего красноярца Андрея. Мальчик вместе с папой и сестрами живет в Октябрьском районе Красноярска. Мальчик ходит в детский сад, любит заниматься конструированием, мечтал о большом наборе конструктора. Подарок Юрий Швыткин вручил лично.
«Чувство радостного ожидания праздника сопутствует нам с самого детства. Мы все надеемся на чудеса, и, как показывает практика, делать их возможно не только в сказках. Каждый из нас может стать добрым волшебником. Даря радость детям, мы не только исполняем их желания, но и сами наполняемся счастьем. Андрей загадал желание получить в подарок конструктор, и я с радостью откликнулся на его мечту. Отмечу, папа мальчика — участник специальной военной операции, воспитывает в одиночку троих детей», — отметил парламентарий.
Акцию «Добрая елка» Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия» проводит с 2021 года.