БоГЭС передала Кежемской библиотеке новые книги в канун Нового года

Две тактильные книги по мотивам произведения Рудольфа Эриха Распе «Приключения барона Мюнхгаузена» адресованы младшим школьникам. В сборник «Приключения Мюнхгаузена на земле и в небе» вошли истории «Удивительная охота», «Необыкновенный олень», «За волосы» и «Путешествие на Луну», а в сборник «Приключения Мюнхгаузена на суше и на море» — рассказы «Верхом на ядре», «Конь на столе», «Корабли, проглоченные рыбой» и «Человек-ядро».