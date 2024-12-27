БоГЭС передала Кежемской библиотеке новые книги в канун Нового года

Posted 27 декабря, 08:51
Published 27 декабря, 08:51
Modified 27 декабря, 08:53
Updated 27 декабря, 08:53
Презентация новых книг прошла в Детской библиотеке №1 (филиал районной библиотеки), ее гостями стали около тридцати школьников.
«Искренние спасибо от читателей и сотрудников Детской библиотеки мы говорим Группе РусГидро и АО „Богучанская ГЭС“ за этот прекрасный подарок. Вы подарили детям радость общения с книгой — интересной, красивой, яркой, познавательной, цветной», — сказала директор Детской библиотеки Ольга Улаева.
Для дошкольников и младших школьников издан обучающий комплект «Мир вокруг нас» — в него входят тактильные книги и буклет с полными текстами стихотворений, отрывки из которых напечатаны на разворотах книги.
Книга «Антонимы» даст малышам первые сведения о словах с противоположным значением — каждый разворот посвящён одной из шести пар антонимов (большой — маленький, толстый — худой, и т. д.).
Книга «Карнавал насекомых» познакомит детей с огромным миром наших соседей по планете — бабочки и осы, стрекозы и гусеницы и т. д.
Впервые ко всем книгам разработаны тифлокомментарии — описания, специально подготовленные для слепых и слабовидящих читателей, которые замещают или дополняют визуальную информацию, недоступную или малодоступную слепым и слабовидящим.
К комплекту прилагаются занимательные задания — карточки с загадками, кроссвордами, лабиринтами, которые помогают малышам в игровой форме развивать наблюдательность, логическое мышление и творческую фантазию. «Читающий карандаш» (электронное устройство с USB-кабелем, сетевым адаптером, наушниками и инструкцией) считывает микрокоды, напечатанные в книгах, воспроизводит музыкальные и текстовые файлы, а также тифлокомментарии. К книгам прилагается трехмерный игровой набор фигурок персонажей и красочный пакет-декорация для настольного театра.
Две тактильные книги по мотивам произведения Рудольфа Эриха Распе «Приключения барона Мюнхгаузена» адресованы младшим школьникам. В сборник «Приключения Мюнхгаузена на земле и в небе» вошли истории «Удивительная охота», «Необыкновенный олень», «За волосы» и «Путешествие на Луну», а в сборник «Приключения Мюнхгаузена на суше и на море» — рассказы «Верхом на ядре», «Конь на столе», «Корабли, проглоченные рыбой» и «Человек-ядро».
АО «Богучанская ГЭС» регулярно передает в детские сады, школы и библиотеки Кежемского района книги — как изданные Группой РусГидро, так и приобретенные для пополнения книжных фондов на средства станции. В 2023 году по «Программе благотворительной и спонсорской деятельности» АО «Богучанская ГЭС» библиотека закупила 570 томов разных авторов. В феврале 2024 года работники АО «Богучанская ГЭС» провели в Центре дополнительного образования города Кодинска презентацию книги «Чудесная мастерская у бобровой запруды», подготовленной издательством «Самокат» по заказу Группы РусГидро.