Особенности и преимущества ипотеки от застройщика: советы по выбору программы

При выборе ипотечной программы от застройщика важно обратить внимание на несколько ключевых моментов. В первую очередь необходимо тщательно изучить репутацию строительной компании и историю её проектов. Надежный девелопер всегда открыт к диалогу и готов предоставить полную информацию о строящемся объекте.