Красноярцы подвели итоги года. Что они оценивали?

Posted 1 января, 04:13
Published 1 января, 04:13
Modified 1 января, 04:13
Updated 1 января, 04:13
Такой опрос провел сервис по поиску работы SuperJob. 60% опрошенных ответили, что будут подводить итоги. 31% собирались сделать это мысленно или устно, каждый пятый (21%) хотел написать заметки для себя, 4% — опубликовать в социальных сетях, еще столько же сохранят в других форматах. Каждый третий сказал, что подведение итогов года не подходит ему.
Женщины чаще подводят итоги (66% против 53% среди мужчин) и чаще публикуют их в соцсетях (5 и 3% соответственно). Молодые люди до 35 лет чаще старших предпочитают фиксировать свои достижения (20%). Тем, кому от 45 лет, чаще мысленно анализируют события года (37%).
Подводя итоги, участники опроса чаще всего собирались анализировать свой доход (72%) и состояние здоровья (66%). Уровень саморазвития хотели оценить 56%: сюда относят начитанность, знание психологии, коммуникативные навыки и другое. Каждый второй собирался подумать о карьере, 43% — об образовании и повышении квалификации.