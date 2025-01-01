Красноярцы подвели итоги года. Что они оценивали?

Такой опрос провел сервис по поиску работы SuperJob. 60% опрошенных ответили, что будут подводить итоги. 31% собирались сделать это мысленно или устно, каждый пятый (21%) хотел написать заметки для себя, 4% — опубликовать в социальных сетях, еще столько же сохранят в других форматах. Каждый третий сказал, что подведение итогов года не подходит ему.