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Posted 14 января, 19:05

Published 14 января, 19:05

Modified 14 января, 19:06

Updated 14 января, 19:06

Азат Ислаев: Югра заняла второе место по качеству дорог среди регионов России

Азат Ислаев: Югра заняла второе место по качеству дорог среди регионов России

14 января 2025, 19:05
Фото: Юрий Андреев.
Согласно заявлению замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа Азата Ислаева, регион занимает второе место после Москвы по качеству дорог в России. Нормативность дорожной сети в Югре достигает 88%.

Азат Ислаев рассказал, что в 2025 году по поручению губернатора подходы к развитию муниципальных дорог были пересмотрены, кратно возросло финансовое обеспечение, была разработана новая комплексная программа. «Мы круглогодично обеспечиваем транспортную доступность территорий, в том числе отдаленных и труднодоступных», — отметил замгубернатора Югры.

Как сообщает rg.ru, для решения данной проблемы в зимний период в ХМАО возводят автозимники и ледовые переправы, а в теплое время года в пассажирских перевозках задействуется речной транспорт по доступным ценам. Перевозки по воде пользуются среди населения большим спросом, поэтому региональные власти приступили к модернизации и обновлению подвижного состава.

Авиация также является популярным видом транспорта в округе, в котором действует девять аэропортов. Из бюджета региона выделяются субсидии для обеспечения доступных билетов для населения, а сеть воздушных перевозок расширяется не только в пределах региона, но и между субъектами Федерации.

Согласно заявлению заместителя губернатора Югры, работы по возведению второго моста через реку Обь в районе Сургута близятся к завершению. Ввиду опережающих темпов строительства комплекс, который входит в число крупнейших в Российской Федерации инфраструктурных проектов, может быть введен в эксплуатацию уже в конце текущего года. В его составе — восемь искусственных сооружений, включая мост через Обь (1 758 м), 3 путепровода, 4 моста, 43 км автотрасс. Работы, в которых задействовано 750 человек и 200 единиц техники, производятся круглосуточно.

Благодаря мосту транспортные потоки будут перенаправлены в обход города. При введении сооружения в эксплуатацию движение легкового и грузового транспорта ускорится, будет создано альтернативное направление для круглосуточного пропуска тяжеловесного транспорта. Мост возьмет на себя основную транспортную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров (Тюмень — Сургут — Салехард и Пермь — Ханты-Мансийск — Нижневартовск — Томск).

Замгубернатора ХМАО пообещал, что по завершении работ регион приступит к реализации не менее масштабного проекта по строительству моста через Обь возле поселка Андра, который объединит Ямал и Уральский регион. В результате пробег на участке Екатеринбург — Надым сократится примерно на 500 км, что позволит сэкономить 4–5 часов и простым автомобилистам, и службам по доставке грузов для нефтегазовых месторождений.

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