Азат Ислаев: Югра заняла второе место по качеству дорог среди регионов России

Согласно заявлению заместителя губернатора Югры, работы по возведению второго моста через реку Обь в районе Сургута близятся к завершению. Ввиду опережающих темпов строительства комплекс, который входит в число крупнейших в Российской Федерации инфраструктурных проектов, может быть введен в эксплуатацию уже в конце текущего года. В его составе — восемь искусственных сооружений, включая мост через Обь (1 758 м), 3 путепровода, 4 моста, 43 км автотрасс. Работы, в которых задействовано 750 человек и 200 единиц техники, производятся круглосуточно.